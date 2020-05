Apple bán iPhone XR tân trang giá thấp hơn 100 USD

Apple vừa bổ sung vào danh sách hàng tân trang mẫu iPhone XR với giá bán rẻ hơn 100 đến 120 USD so với máy mới.

Cụ thể, iPhone XR 64 GB tân trang được Apple bán với giá 499 USD, thấp hơn 100 USD so với mức 599 USD của máy mới. Bản 128 GB có giá 539 USD, thấp hơn 110 USD so với máy mới (649 USD). Cuối cùng, bản 256 GB giá 629 USD, thấp hớn 120 USD so với máy mới (749 USD).

iPhone XR tân trang được bán với đầy đủ màu sắc và dung lượng bộ nhớ.

Tất cả đều mở khóa, có đầy đủ màu sắc gồm trắng, đen, xanh da trời, vàng và cam. Máy cũng kèm phụ kiện chính hãng và được Apple bảo hành một năm như sản phẩm mới.

Hàng tân trang (Refurbished) là những sản phẩm vì nhiều lý do phải trả về nhà sản xuất, như bị trầy xước trong quá trình vận chuyển, hàng trưng bày... Nhà sản xuất sẽ kiểm tra, sửa chữa sau đó đóng gói như mới rồi bán ra thị trường.

Theo Apple, iPhone XR cũng như những iPhone tân trang khác vẫn đảm bảo chất lượng như hàng mới do đã trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, được chứng nhận, thay pin mới. Trong những năm qua, Apple vẫn luôn bán loại mặt hàng này, từ iPhone, iPad đến MacBook với giá thấp hơn 100 - 300 USD so với hàng mới.

iPhone XR trình làng tháng 9/2018. Không giống các model ra mắt cùng thời đã bị Apple ngừng bán, như iPhone XS, XS Max, máy vẫn có mặt tại Apple Store và cửa hàng trực tuyến. Smartphone này có màn hình IPS Liquid Retina 6,1 inch, chip A12 Bionic, RAM 3 GB, camera đơn 12 megapixel. Smartphone này cũng được xếp hạng là thiết bị di động bán chạy nhất thế giới suốt 2019, trước khi nhường chỗ cho iPhone 11 trong quý đầu 2020.

Bảo Lâm