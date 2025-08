Apple bán được ba tỷ iPhone

CEO Tim Cook cho biết Apple đã bán tổng cộng ba tỷ iPhone từ khi ra mắt sản phẩm năm 2007.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính quý III/2025 ngày 31/7, Tim Cook nói Apple mất 9 năm để cán mốc doanh số một tỷ iPhone. Trong 9 năm tiếp theo, công ty bán thêm được hai tỷ chiếc, cho thấy sản phẩm ngày càng được ưa chuộng.

Doanh số iPhone quý vừa qua cũng tốt hơn dự kiến khi tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, tạo ra 44,6 tỷ USD, chiếm gần nửa tổng doanh thu của công ty. Apple đạt doanh thu về 94 tỷ USD từ tháng 4 đến tháng 6, tăng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chuyên gia công nghệ Mark Gurman nhận định thành tích này có thể do nhiều người lo ngại thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khiến giá máy tăng mạnh tại Mỹ.

iPhone 16 Pro Max được xếp chồng tại một cửa hàng trong ngày mở bán tại Việt Nam, tháng 9/2024. Ảnh: Lưu Quý

Trong cuộc họp, Wamsi Moen, nhà phân tích tại Bank of America, hỏi Tim Cook về cách Apple chuẩn bị cho một thế giới "giảm đáng kể sự phụ thuộc vào thiết bị có màn hình nhờ tiến bộ về AI". Cook nói ông không lo sự thống trị của iPhone sẽ bị lật đổ.

"Hãy nghĩ về tất cả những gì iPhone có thể làm, từ kết nối mọi người đến mang lại trải nghiệm ứng dụng và trò chơi sống động, chụp ảnh, quay video, giúp người dùng khám phá thế giới, quản lý tài chính, thanh toán và nhiều chức năng khác. Bạn biết đấy, thật khó thấy một thế giới iPhone không hiện diện", ông giải thích. "Điều đó không đồng nghĩa chúng tôi không nghĩ đến những thứ khác, nhưng tôi cho rằng chúng có thể là thiết bị bổ sung chứ không phải thay thế".

Apple coi AI là một trong những công nghệ nổi bật nhất. "Chúng tôi đang tăng cường đáng kể các khoản đầu tư của mình và tích hợp AI trên các thiết bị, nền tảng và cả công ty", CEO Apple nói, thêm rằng hãng sẵn sàng cho các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) giúp đẩy nhanh lộ trình.

Apple đang chậm phát hành tính năng Apple Intelligence mới, khiến giới phân tích đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về lợi thế cạnh tranh của công ty. Trên thị trường chứng khoán, nhà sản xuất iPhone đang tụt lại sau Nvidia và Microsoft trong danh sách những doanh nghiệp có vốn hóa cao nhất thế giới.

Thu Thảo (Theo Tech Crunch, Business Insider)