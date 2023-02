Apple, Alphabet, Amazon gặp khó

Doanh thu hàng quý của Apple lần đầu tiên giảm sau gần 4 năm trong khi kết quả của Amazon, Google cũng khiến nhà đầu tư thất vọng.

Apple, Amazon và Alphabet, với tổng giá trị thị trường gần 5.000 tỷ USD, đã báo cáo doanh thu kém tích cực vào quý cuối 2022, cho thấy suy thoái kinh tế đang làm giảm nhu cầu với đồ công nghệ, thương mại điện tử, dịch vụ điện toán đám mây và quảng cáo kỹ thuật số - những trụ cột của ngành công nghệ.

Doanh số bán hàng của Apple giảm nhiều hơn so với dự đoán của các nhà phân tích, nguyên nhân do tiêu thụ iPhone và máy Mac chậm lại. Trong quý cuối năm ngoái, doanh thu của Apple đã giảm 5% xuống còn 117,2 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với ước tính của các nhà phân tích là 121,4 tỷ USD, theo FactSet. Thu nhập ròng giảm 13% xuống còn 30 tỷ USD, cũng thấp hơn kỳ vọng.

Doanh thu Amazon giảm do nhu cầu yếu của người mua sắm trực tuyến, tốc độ tăng trưởng chậm lại dịch vụ điện toán đám mây. Kết quả kinh doanh của Alphabet cũng không đạt kỳ vọng của Phố Wall sau khi khách hàng cắt giảm quảng cáo.

"Chiến sự ở Ukraine, áp lực lạm phát, bất ổn kinh tế và những thách thức kinh tế vĩ mô khiến tâm lý tiêu dùng yếu đi vào năm 2022, trong khi người dùng điện thoại thông minh giảm tần suất mua hàng", Harmeet Singh Walia, nhà phân tích cấp cao của Counterpoint Research, nhận định.

Mandeep Singh, Trưởng phân tích mảng công nghệ tại Bloomberg Intelligence, cho rằng kinh tế suy yếu ảnh hưởng đến nhu cầu dùng dịch vụ quảng cáo và điện toán đám mây. Điều này thể hiện rõ nhất ở Alphabet. Sau khi kết quả kinh doanh 3 công ty được công bố hôm thứ năm (2/2), cổ phiếu của cả ba công ty đều giảm, với Amazon giảm 6,6%, Alphabet mất 6,4%, và Apple trượt 5,6%.

"Thay vì tận hưởng các thuận lợi, giờ họ đang phải đối diện với những thách thức", Trip Miller, Chuyên gia tại Gullane Capital Partners, một nhà đầu tư vào Apple, Amazon và Alphabet, bình luận.

Mỗi công ty có chiến lược riêng để vượt qua thời kỳ ảm đạm. Giám đốc điều hành của Alphabet Sundar Pichai dựa nhiều vào trí tuệ nhân tạo (AI) như một cách để cải thiện kết quả tìm kiếm và các sản phẩm khác. "Tôi rất phấn khích trước những bước nhảy vọt do AI dẫn dắt mà chúng tôi sắp công bố trong lĩnh vực tìm kiếm và hơn thế nữa", ông Pichai cho biết.

Song song đó, Giám đốc tài chính Alphabet Ruth Porat cho biết sẽ giảm tốc tuyển dụng một cách đáng kể năm nay. Những tuần gần đây, Alphabet cùng với Amazon đã công bố những đợt sa thải lớn.

Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cũng tuyên bố sẽ tập trung vào nỗ lực cắt giảm chi phí, cắt bớt nhân sự sau thời gian bùng nổ tuyển dụng thời đại dịch. Ông đang đặt việc tiết giảm chi phí vận hành hệ thống là ưu tiên hàng đầu.

Với Apple, một phần khó khăn trong quý trước là do chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng từ các đợt phong tỏa ở Trung Quốc. Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết việc nới lỏng các quy định chống dịch tại Trung Quốc - một trong những thị trường lớn nhất của Apple - đang mở ra triển vọng.

"Khi việc mở cửa bắt đầu diễn ra vào tháng 12, chúng tôi đã thấy sự thay đổi rõ rệt về lưu lượng khách đến các cửa hàng so với tháng 11 và kéo theo đó là cả nhu cầu", Cook cho biết. Ông cũng cho hay việc sản xuất hiện đã quay trở lại mức độ mà công ty mong muốn.

Phiên An (theo Bloomberg, WSJ)