Appier hợp tác VitaDairy thúc đẩy kỹ thuật số dựa trên AI

Dự án ứng dụng AI của Appier hướng đến thúc đẩy chuyển đổi số, nâng tương tác khách hàng đa kênh cho thương hiệu sữa VitaDairy.

Thông qua đối tác Appier, VitaDairy đang triển khai chương trình chuyển đổi số nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng, hướng đến tạo nền tảng hỗ trợ ra quyết định thông minh và chiến lược. Theo đó, các dữ liệu từ nhiều nguồn khác sẽ được hai bên hợp nhất, tự động phân tích kinh doanh, cung cấp thông tin chuyên sâu theo thời gian thực.

Đại diện Appier cho biết, việc kết hợp các điểm chạm trực tuyến và ngoại tuyến sẽ tạo hành trình liền mạch, trong khi tác nhân AI sẽ nâng cao dịch vụ, bán hàng thông qua các tương tác và hỗ trợ kịp thời. "Trợ lý dinh dưỡng số Nutrition Advisor được phát triển như "người bạn đồng hành", nhằm tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa", đại diện doanh nghiệp nói.

Theo đó, Appier hỗ trợ VitaDairy chuyển đổi số thông qua hệ sinh thái "Full-funnel Agentic AI", giúp kết nối điểm chạm và cá nhân hóa trên quy mô lớn. Với nền tảng tự động hoá tiếp thị Aiqua, VitaDairy có thể điều phối hành trình khách hàng qua nội dung động và chiến dịch đa kênh. Công cụ chatbot BotBonnie sẽ hỗ trợ tăng tương tác bằng trải nghiệm hội thoại, còn nền tảng Airis hợp nhất dữ liệu và phân tích bằng AI, dự đoán để tối ưu phân khúc và hiệu quả các chiến dịch.

"Bộ giải pháp này sẽ giúp VitaDairy khép kín vòng dữ liệu, thúc đẩy tăng trưởng trong phân khúc sữa cao cấp", đại diện Appier nói. Mối quan hệ hợp tác được hai bên kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới trong ngành sữa Việt Nam, kết hợp chuyên môn dinh dưỡng của VitaDair và công nghệ AI từ Appier. Giám đốc tiếp thị VitaDairy Phan Ngọc Mỹ đánh giá, việc chuyển đổi số là bước tiến mới giúp doanh nghiệp củng cố vị thế trong lĩnh vực sữa cao cấp.

"Thông qua hợp nhất dữ liệu, tận dụng thông tin dựa trên AI, chúng tôi tăng cường cá nhân hoá trải nghiệm, củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Kết hợp công nghệ sữa non, VitaDairy sẽ nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng trong phân khúc cao cấp", bà My nói.

Ông Yew-Hwee Ng, Phó chủ tịch cấp cao Giải pháp doanh nghiệp Appier cho biết, hợp tác trên nhấn mạnh cam kết của hai bên, hướng đến khai thác sức mạnh AI để tạo ra những tác động có ý nghĩa. "Chúng tôi sẽ thiết lập chuẩn mực mới về cách AI có thể nâng tương tác khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng và định hình tương lai ngành dinh dưỡng ở Việt Nam", ông nói.

Theo Imarc Group, thị trường sữa Việt Nam đạt quy mô 5,71 tỷ USD năm ngoái, dự kiến sẽ đạt 13,37 tỷ USD vào năm 2033, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,5%. Sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu dinh dưỡng, thu nhập cao hơn và ý thức về sức khỏe gia tăng. Một báo cáo khác của MMA và Decision Lab năm 2024 cho thấy, 89% doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI trong tiếp thị, chủ yếu qua chatbot, tối ưu nội dung và cá nhân hóa đề xuất.

