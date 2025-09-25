App FPT MediCare bổ sung tính năng mua hàng chính hãng

FPT MediCare - nền tảng theo dõi đường huyết liên tục trong bộ sản phẩm máy đo 3P thuộc Tập đoàn FPT, vừa bổ sung tính năng mua hàng chính hãng và khảo sát phản hồi người dùng.

Theo đó, từ tháng 8, người dùng có thể mua thiết bị theo dõi đường huyết liên tục 3P chính hãng ngay trong ứng dụng FPT MediCare, đồng thời gửi phản hồi, góp ý trực tiếp qua khảo sát định kỳ.

Với bộ sản phẩm máy đo 3P và ứng dụng FPT MediCare, việc kiểm soát đường huyết của người đái tháo đường đã trở nên tiện lợi hơn hẳn so với trước đây. Thay vì phải dùng que thử lấy máu thủ công, họ có thể sử dụng thiết bị đo đường huyết liên tục 3P (CGM 3P) do FPT phát triển để theo dõi chỉ số đường huyết 24/7, không gây đau và cũng không làm gián đoạn sinh hoạt thường ngày. Bổ sung hai tính năng mới, ứng dụng tiếp tục nâng cao trải nghiệm cho bệnh nhân tiểu đường và những người quan tâm đến sức khỏe đường huyết.

Người dùng kiểm soát đường huyết bằng máy đo 3P. Ảnh: FPT

Theo đại diện FPT, trong quá trình đồng hành với khách hàng, đơn vị nhận thấy, một trong những băn khoăn lớn nhất của người dùng là nên mua thiết bị ở đâu để đảm bảo sản phẩm chính hãng, được tư vấn, bảo hành và hỗ trợ kịp thời.

Như trường hợp anh Minh, 48 tuổi (TP HCM) được người thân tặng một máy đo đường huyết 3P. Sau 14 ngày sử dụng, anh nhận thấy thiết bị hữu ích, giúp theo dõi chỉ số đường huyết sát sao và điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý hơn. Đường huyết của anh cũng cải thiện rõ rệt so với trước. Vì thế, anh quyết định mua thêm để tiếp tục sử dụng lâu dài, nhưng băn khoăn không biết nên mua ở đâu. Khi biết đến tính năng mua hàng trên ứng dụng MediCare, anh thấy yên tâm hơn. "Sản phẩm chính hãng, có bảo hành rõ ràng, lại được tư vấn rõ ràng, dễ hiểu từ nhân viên của FPT. Tôi không còn lo lắng về việc mua nhầm hoặc thiếu thông tin khi chọn mua máy mới", anh chia sẻ.

Để mua hàng trực tiếp trên ứng dụng FPT MediCare, người dùng chỉ cần vài thao tác. Sau khi truy cập danh mục "Sản phẩm", người dùng đã có thể lựa chọn sản phẩm và mua hàng. Khi đã đưa ra quyết định, khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp và nhận sản phẩm tại nhà, với quy trình giao hàng được đảm bảo giao nhanh - nhận nhanh, giúp việc theo dõi đường huyết diễn ra liên tục và kịp thời.

"Chúng tôi muốn mang đến sự an tâm cho khách hàng" đại diện FPT MediCare chia sẻ. Theo vị này, việc mua hàng ngay trong app giúp loại bỏ lo ngại về hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời, hệ thống còn cập nhật các chính sách giá và ưu đãi mới, đảm bảo khách hàng luôn nhận được thông tin kịp thời, quyền lợi đầy đủ và sự hài lòng trong suốt quá trình sử dụng.

FPT ra mắt tính năng mua hàng ngay trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Song song đó, tính năng khảo sát người dùng ngay trên ứng dụng giúp doanh nghiệp có thể chủ động kết nối và đồng hành khách hàng hiệu quả hơn. Cụ thể, FPT có thể ghi nhận góp ý để kịp thời cải tiến dịch vụ; hỗ trợ nhanh chóng khi khách hàng cần giải đáp hay xử lý sự cố; đồng thời cập nhật thông tin mới, ưu đãi và tiện ích thiết thực để mang lại trải nghiệm ngày càng tốt hơn. Hệ thống sẽ gửi khảo sát tới khách hàng để ghi nhận phản hồi thực tế.

Với cơ chế này, người dùng có thể tham gia đóng góp ý kiến đúng thời điểm và đúng chủ đề mà công ty cần lắng nghe. FPT kỳ vọng việc chủ động thu thập phản hồi sẽ giúp ứng dụng FPT MediCare ngày càng hoàn thiện. Doanh nghiệp mong muốn cộng đồng bệnh nhân tiểu đường cùng tham gia quá trình cải tiến dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như cập nhật kịp thời thông tin mới và nhận các tiện ích, ưu đãi phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Người dùng có thể gửi phản hồi trực tiếp qua khảo sát định kỳ. Ảnh: FPT

Với những cải tiến này, FPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào y tế, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường kiểm soát đường huyết hiệu quả, an toàn và tiện lợi hơn mỗi ngày.

Kim Anh