Apollo mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sinh dược phẩm

Apollo công bố kế hoạch mở rộng lĩnh vực hoạt động sang sinh dược, trong định hướng phát triển các mảng kinh doanh có tiêu chuẩn cao tại sự kiện tri ân.

Tập đoàn Apollo tổ chức đêm tiệc tri ân "Beyond Bonding" (tạm dịch: Vượt xa sự gắn kết) vào cuối tháng 1, tại TP HCM. Sự kiện quy tụ các đối tác chiến lược quốc tế, khách hàng và hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đây là dịp để Apollo nhìn lại hơn hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực hóa chất vật liệu xây dựng, đồng thời đánh dấu bước chuyển trong chiến lược dài hạn, từng bước mở rộng hệ sinh thái kinh doanh sang các lĩnh vực có tiêu chuẩn cao, trong đó có sinh dược phẩm.

Sự kiện "Beyond Bonding" quy tụ các đối tác chiến lược toàn cầu, nhà phân phối xuất sắc của Tập đoàn Apollo. Ảnh: Tập đoàn Apollo

Với Apollo, thông điệp "Beyond Bonding" không chỉ dừng lại ở một đêm tri ân mà còn phản ánh triết lý hợp tác của tập đoàn: xây dựng mối quan hệ vượt lên trên giao dịch thương mại, dựa trên chuẩn mực, kỷ luật vận hành và trách nhiệm dài hạn với đối tác, khách hàng và cộng đồng. Đây cũng là định hướng xuyên suốt quá trình mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động – tăng trưởng có chọn lọc trên nền tảng đã được kiểm chứng, thay vì phát triển dàn trải.

Tại sự kiện, Apollo khẳng định hóa chất vật liệu xây dựng, đặc biệt là silicone sealant, tiếp tục được xác định là mảng kinh doanh trụ cột. Lĩnh vực này đòi hỏi độ chính xác cao, khả năng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tính ổn định dài hạn trong vận hành.

Hơn hai thập kỷ qua, Tập đoàn Apollo xây dựng nền tảng này thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược quốc tế như Shin-Etsu và Dow Chemical. Hợp tác được phát triển theo hướng toàn diện, từ chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm quản trị đến định hướng phát triển bền vững. Nền tảng này giúp doanh nghiệp duy trì sự nhất quán về chất lượng, củng cố uy tín thị trường và mạng lưới phân phối trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Ban lãnh đạo Apollo cùng đại diện Shin-Etsu và Dow Chemical cam kết đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới. Ảnh: Tập đoàn Apollo

Theo đó, tập đoàn từng bước mở rộng danh mục sản phẩm theo tư duy hệ sinh thái, hướng đến các nhóm ứng dụng liên ngành có liên quan chặt chẽ về công nghệ và tiêu chuẩn. Việc mở rộng sang các lĩnh vực như chăm sóc cá nhân, y tế và các ứng dụng công nghiệp có yêu cầu cao phản ánh định hướng tăng trưởng có chọn lọc nhằm đảm bảo tính nhất quán về chuẩn mực trên toàn bộ hệ sinh thái.

"Mỗi lĩnh vực mới đều phải phù hợp với DNA kỹ thuật, năng lực vận hành và triết lý phát triển bền vững đã được hình thành trong suốt quá trình phát triển của tập đoàn", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Tập đoàn Apollo công bố chiến lược phát triển dược phẩm với tiêu chuẩn EU-GMP, một trong những chuẩn mực khắt khe nhất thế giới. Ảnh: Tập đoàn Apollo

Bên cạnh đó, trong lộ trình đa ngành, Apollo Biopharma - một đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Apollo được triển khai như một trụ cột mới. Định hướng là xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn EU-GMP, một trong những hệ quy chiếu khắt khe nhất trong lĩnh vực dược phẩm. Dự án tập trung vào các lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm và vật tư y tế, nơi yêu cầu cao về chất lượng, an toàn và kiểm soát quy trình.

Theo đại diện tập đoàn, Apollo Biopharma không được đặt như một bước chuyển mang tính xu hướng mà là phần mở rộng có tính kế thừa từ triết lý đã theo đuổi hơn hai thập kỷ. Đó là niềm tin chỉ có thể được xây dựng bằng chuẩn mực, kỷ luật và trách nhiệm dài hạn, dù đó là vật liệu xây dựng hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Song song định hướng kinh doanh, Tập đoàn Apollo tiếp tục duy trì các hoạt động cộng đồng trong khuôn khổ chương trình Apollo Care, với tinh thần "Cho đi là còn mãi". Theo đó, việc mở rộng sang lĩnh vực sinh dược cũng xuất phát từ mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế trong điều kiện phù hợp với thị trường trong nước.

(Nguồn: Tập đoàn Apollo)