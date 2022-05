Apollo English vào đề cử giải thưởng giáo dục toàn cầu

Apollo English Việt Nam là đại diện châu Á duy nhất cho hạng mục "Nhà giáo dục Ngôn ngữ của năm" PIEoneer Awards 2022.

Giải thưởng giáo dục toàn cầu PIEoneer Awards 2022 vừa công bố danh sách các ứng viên cho lễ trao giải năm nay. Tại hạng mục "Nhà giáo dục Ngôn ngữ của năm", ngoài Apollo English - đại diện của Việt Nam và khu vực châu Á, còn có 6 trung tâm và tập đoàn giáo dục ngôn ngữ đến từ Malta, Australia, Pháp, Canada và Mỹ. Từ các đề cử, ban giám khảo sẽ chọn ra ứng viên xuất sắc để vinh danh, diễn ra ngày 9/9 tới đây tại London, Vương quốc Anh.

Một trong những hoạt động ngoại khóa tiếng Anh được các em nhỏ yêu thích tại Apollo English. Ảnh: Apollo

Đại diện Apollo English cho biết đơn vị ghi điểm với ban tổ chức PIEoneer Awards 2022 nhờ nền tảng giáo dục luôn cải tiến hướng đến niềm cảm hứng học tập cho các em nhỏ. Tổ chức giáo dục có tuổi đời gần 30 năm này tin rằng một khi có được niềm yêu thích học tập, các em sẽ chủ động tìm hiểu, thỏa sức sáng tạo, tự tin và tiến bộ từng ngày. Tiếng Anh không chỉ là một môn học, một ngôn ngữ để giao tiếp mà còn là hành trang giúp các em khám phá và tự tin bước vào tương lai.

Một hoạt động ngoại khóa tiếng Anh tại Apollo English. Ảnh: Apollo

Bà Vũ Diệu Trang, CEO Apollo English cho biết: "Chúng tôi tự hào khi được đề cử vào chung kết cho giải thưởng lần này. Trải qua gần hai năm đầy biến động và thử thách, những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm giúp các em kiến tạo tình yêu học tập đã được các tổ chức uy tín trên thế giới ghi nhận".

Học sinh của Apollo giao lưu trực tuyến cùng nhà thám hiểm National Geographic Learning trong một sự kiện 2021. Ảnh: Apollo

The PIEoneer Awards 2022 là giải thưởng toàn cầu tôn vinh sự đổi mới và thành tựu trong toàn ngành giáo dục quốc tế. Giải thưởng công nhận cả những cá nhân và tổ chức đang thúc đẩy sự phát triển của ngành giáo dục. 2022 là năm thứ sáu giải thưởng được tổ chức. Ban giám khảo The PIEoneer Awards gồm nhiều chuyên gia đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Đội ngũ ban giám khảo năm 2022 bao gồm 43 thành viên.

The PIEoneer Awards được đánh giá cao vì là giải thưởng hoạt động hoàn toàn độc lập, minh bạch, không phụ thuộc vào đóng góp của các ứng viên. Chính vì vậy giải thưởng này được nhiều chuyên gia xem như "Oscar của ngành giáo dục".

Ngoài danh hiệu "Nhà giáo dục Ngôn ngữ của năm", The PIEoneer Awards 2022 còn có nhiều hạng mục trao thưởng khác như Hiệp hội giáo dục của năm (Association of the year), Giải thưởng cho sự đa dạng trong giáo dục (Championing diversity award), các giải thưởng liên quan đến đổi mới kỹ thuật số trong giáo dục, các giải thưởng về hỗ trợ sinh viên, về phát triển bền vững... Có tổng cộng 139 ứng viên lọt vào chung kết ở tất cả các hạng mục giải thưởng của The PIEoneer Awards 2022, trong đó, Apollo English là đại diện duy nhất của Việt Nam

Kim Kim