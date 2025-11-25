Apollo English nhận giải 'Doanh nghiệp được quản trị tốt nhất'

MalaysiaApollo English là đơn vị giáo dục duy nhất của Việt Nam vào top 50 tổ chức nhận giải Best Managed Companies (Doanh nghiệp được quản trị tốt nhất) do Deloitte Private công bố.

Để nhận được giải thưởng này, hệ thống vận hành tại đây lấy người học làm trung tâm, nhân sự làm nền tảng và công nghệ làm động lực đột phá. Đơn vị đã xây dựng đội ngũ nhân sự đa quốc gia trải dài trên toàn hệ thống. Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành công này cũng là một bài toán vận hành phức tạp. Apollo English xây dựng văn hóa gắn kết dựa trên sự thấu hiểu, chia sẻ giá trị chung và dẫn dắt bởi tư duy phát triển "Where The Best Become Better" (tạm dịch: nơi điều tốt nhất trở nên tốt hơn).

Trước đó, văn hóa doanh nghiệp tại Apollo English cũng được công nhận với giải thưởng Great Place to Work (Nơi làm việc tốt nhất) và vượt qua thẩm định văn hóa của Deloitte. Những điều này cho thấy Apollo vận hành hiệu quả và xây dựng môi trường nhân văn, bền vững, gắn kết.

Đại diện Apollo English nhận giải thưởng tại Kuala Lumpur. Ảnh: Apollo English

Song song với con người, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng nhanh các giải pháp AI vào hành trình trải nghiệm của học viên, phụ huynh, đồng thời, phát triển hệ thống công cụ nội bộ cho từng nhóm nhân sự. Hệ sinh thái công nghệ này giúp tạo ra trải nghiệm học tập liền mạch, minh bạch và tức thời.

"Giải thưởng Best Managed Company và nhiều chứng nhận khác là minh chứng rõ nét cho nỗ lực, thành tựu của Apollo. Tuy nhiên, mọi danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng từ những hành động thực chất dành cho người học", cô Kate Steenkamp - Giám đốc Trải nghiệm học tập Apollo English nhận định.

Theo đơn vị, ngành đào tạo Anh ngữ tại Việt Nam phát triển qua nhiều giai đoạn, từ một môn học đến ngôn ngữ thứ hai trong trường và dần trở thành một năng lực tư duy, kỹ năng hội nhập. Đồng hành xuyên suốt hành trình ấy, Apollo English xây dựng triết lý đào tạo "đo ni đóng giày", tức cá nhân hóa toàn bộ trải nghiệm học tập cho học viên.

Bà Vũ Diệu Trang - Tổng giám đốc Apollo English chia sẻ, nhiệm vụ của giáo dục là tìm ra phương pháp phù hợp nhất cho từng đứa trẻ, thay vì tìm kiếm một phương pháp tốt nhất. "Sứ mệnh của chúng tôi là thấu hiểu, đồng hành để mỗi bạn trẻ đều có cơ hội khám phá thế mạnh của mình, nuôi dưỡng sự tự tin, mục tiêu cá nhân để trở thành phiên bản mạnh nhất của chính mình", bà nói.

Triết lý này trở thành định hướng chiến lược, tạo lợi thế cạnh tranh và giúp Apollo English liên tục ghi nhận kết quả ấn tượng, trong đó nổi bật là 90% học viên đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Cambridge nhiều năm liên tiếp.

Apollo English vinh danh học sinh. Ảnh: Apollo English

Bước vào cột mốc 30 năm, Apollo English dự kiến tiếp tục triển khai chiến lược nâng cấp toàn diện trải nghiệm học tập qua hệ thống đào tạo Anh ngữ "đo ni đóng giày". Theo đó, mỗi học viên được học dựa trên năng lực và tốc độ riêng, tiến bộ đo lường bằng dữ liệu, cảm nhận bằng sự hào hứng trong từng buổi học.

"Đây là bước tiến tất yếu trong hành trình cá nhân hóa giáo dục tại Việt Nam, mang lại sự tiến bộ thực chất cho học viên và sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh", đại diện Apollo English nói.

Nhật Lệ