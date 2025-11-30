APM Terminals rót 550 triệu USD mở rộng cảng Callao của Peru

APM Terminals - đơn vị vận hành cảng thuộc Tập đoàn AP Moller - Maersk sẽ đầu tư 550 triệu USD để mở rộng cảng Callao (Peru) từ tháng 1/2026.

Ông Fernando Fauche, Giám đốc Thương mại APM Terminals Peru, cho biết khoản đầu tư được triển khai trong hai năm nhằm tăng công suất khai thác và cho phép tiếp nhận tàu chở tới 24.000 container.

Từ tháng 11, cảng Callao đã bắt đầu khai thác các tuyến vận tải biển trực tiếp mới từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuyến MSC Alpaca được thiết kế nhằm tăng cường kết nối thương mại với châu Á và đưa Callao trở thành trung tâm trung chuyển quan trọng ở Thái Bình Dương. Tuyến dịch vụ hàng tuần kết nối cảng Ninh Ba (Trung Quốc) và Busan (Hàn Quốc) với Callao.

"Lộ trình không quá cảnh giúp rút ngắn tới 15 ngày thời gian vận chuyển hàng hóa sang châu Á, tạo tác động tích cực ngay lập tức cho các ngành sản xuất, bán lẻ, công nghệ và khai khoáng - những lĩnh vực quan trọng của kinh tế Peru", ông Carlos Arias, CEO APM Terminals Callao, chia sẻ.

APM Terminals là công ty vận hành cảng thuộc Tập đoàn vận tải biển Đan Mạch AP Moller - Maersk, hoạt động tại hơn 60 cảng và cơ sở logistics trên 40 quốc gia. Doanh nghiệp tập trung phát triển, quản lý và tự động hóa hệ thống cảng biển, cung cấp các giải pháp xếp dỡ, trung chuyển và logistics tích hợp cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành và giảm phát thải, APM Terminals đầu tư mạnh vào công nghệ cảng thông minh, thiết bị hiện đại và mở rộng hạ tầng tại các cảng chiến lược trên thế giới.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)