APM Terminals đầu tư 2 tỷ USD mở rộng cảng Pipavav ở Ấn Độ

Khoản đầu tư nằm trong kế hoạch 5 tỷ USD của tập đoàn AP Moller - Maersk vào hạ tầng hàng hải Ấn Độ.

APM Terminals Pipavav - đơn vị thuộc tập đoàn AP Moller - Maersk (Đan Mạch) vừa ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Cơ quan Hàng hải bang Gujarat (Gujarat Maritime Board) về kế hoạch mở rộng Cảng Pipavav, với tổng vốn dự kiến khoảng 2 tỷ USD.

Thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD mà Maersk công bố từ tháng 2, nhằm mở rộng năng lực cảng biển và hạ tầng logistics tại Ấn Độ. Dự án sẽ được triển khai trên cơ sở hợp đồng nhượng quyền dài hạn giữa APM Terminals và chính quyền bang Gujarat.

Theo kế hoạch, việc mở rộng sẽ giúp tăng đáng kể công suất và năng lực khai thác của Cảng Pipavav, củng cố vị thế là một trong những cảng hiệu quả, an toàn và bền vững hàng đầu Ấn Độ. Các hạng mục đầu tư bao gồm nâng cấp hệ thống bốc xếp container, hàng lỏng và mở rộng kết nối đa phương thức với Hành lang vận tải chuyên dụng (Dedicated Freight Corridor) cùng mạng lưới giao thông nội địa.

"Khoản đầu tư này không chỉ là mở rộng Cảng Pipavav, mà còn mở ra cơ hội mới cho bang Gujarat, cho Ấn Độ và thương mại toàn cầu", ông Jon Goldner, Tổng Giám đốc APM Terminals khu vực Châu Á & Trung Đông, chia sẻ. "Mục tiêu của chúng tôi là biến Pipavav thành hình mẫu về hiệu quả và tăng trưởng xanh, đồng thời mang lại thịnh vượng lâu dài cho cộng đồng địa phương và củng cố vai trò dẫn dắt của Ấn Độ trong thương mại hàng hải".

Cảng Pipavav là mô hình cảng công - tư đầu tiên của Ấn Độ, hiện có năng lực xử lý 1,35 triệu TEU container và 4 triệu tấn hàng rời khô mỗi năm.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)