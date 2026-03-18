APEC thêm cú hích cho bất động sản Phú Quốc

APEC 2027 được kỳ vọng thúc đẩy đầu tư hạ tầng, gia tăng lượng khách quốc tế và nhu cầu lưu trú, qua đó tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản Phú Quốc.

Nhiều chuyên gia đánh giá, APEC 2027 được xem là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng đối với Phú Quốc. Sự kiện vừa mang ý nghĩa chính trị - kinh tế, còn có thể thúc đẩy quá trình nâng cấp hạ tầng và mở ra giai đoạn phát triển mới cho nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản.

Thực tế cho thấy các thành phố đăng cai APEC thường đi kèm làn sóng đầu tư hạ tầng để đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức hội nghị quốc tế. Việc nâng cấp sân bay, giao thông đô thị và cơ sở lưu trú giúp nhiều địa phương cải thiện năng lực đón khách, tạo nền tảng phát triển cho du lịch cũng như thị trường địa ốc.

Đơn cử, năm 2017, trong giai đoạn chuẩn bị APEC, Đà Nẵng đã đầu tư nâng cấp sân bay, cải thiện hệ thống giao thông và phát triển nhiều khu nghỉ dưỡng quy mô lớn. Những hạ tầng này sau đó trở thành nền tảng giúp du lịch và bất động sản địa phương phát triển. Theo số liệu thị trường, giá đất tại một số khu vực tăng khoảng 10-30%, trong khi giá đất dân cư tại khu vực phía Nam thành phố ghi nhận mức tăng 10-20%. Xu hướng này tiếp tục duy trì trong những năm sau khi sự kiện kết thúc.

Một trường hợp khác là thành phố Gyeongju (Hàn Quốc). Theo phân tích của Viện Daegu Gyeongbuk, hội nghị APEC 2025 tại đây có thể tạo ra tác động kinh tế lan tỏa khoảng 972 tỷ won, đóng góp gần 8.000 việc làm mới. Các chuyên gia đánh giá, những con số này cho thấy các sự kiện quốc tế quy mô lớn có thể mang lại hiệu ứng kinh tế dài hạn, đặc biệt đối với các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và bất động sản.

Trong bối cảnh đó, Phú Quốc có thể ghi nhận những tác động tích cực tương tự khi chuẩn bị đăng cai APEC 2027. Hòn đảo này hiện là một trong những điểm đến du lịch quốc tế của Việt Nam. Năm 2025, Phú Quốc đón khoảng 8,1 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,8 triệu lượt khách quốc tế, gần gấp đôi so với năm trước.

Các show diễn nghệ thuật được tổ chức mỗi tối tại Thị trấn Hoàng Hôn thu hút lượng lớn du khách. Ảnh: Ánh Dương

Tại khu vực Nam đảo, các điểm tham quan và giải trí cũng thu hút lượng lớn du khách. Riêng Thị trấn Hoàng Hôn mỗi ngày đón khoảng 15.000-20.000 lượt khách đến trải nghiệm cáp treo ba dây, tham quan Cầu Hôn, xem các chương trình trình diễn ánh sáng, nhạc nước và pháo hoa, hoặc tắm biển tại Bãi Kem.

Theo bà Võ Thị Kiều Thu, căn hộ Sun Grand City Hillside Residence, Nam đảo Phú Quốc, lượng khách du lịch tăng trong hai năm gần đây giúp các cơ sở lưu trú duy trì công suất cao. Bà cho biết hệ thống căn hộ của mình thường xuyên kín phòng từ cuối năm 2025 đến nay. Bà kỳ vọng nhu cầu lưu trú sẽ tiếp tục tăng khi Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027.

Cùng với sự gia tăng của lượng khách, Phú Quốc đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để phục vụ sự kiện quốc tế này. Khu vực Nam đảo được xem là một trong những nơi tập trung nhiều dự án hạ tầng và du lịch quy mô lớn.

Theo đại diện Sun Group, việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ giúp sân bay có thể tiếp nhận các loại máy bay thân rộng và nâng công suất phục vụ lên khoảng 20 triệu khách mỗi năm. Bên cạnh đó, hãng bay Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối Phú Quốc với nhiều thị trường quốc tế.

Song song hạ tầng hàng không, hệ thống giao thông mặt đất cũng được đầu tư chiến lược. Tuyến ĐT.975 dài hơn 19 km với lộ giới 62m, tối thiểu 10 làn xe, đóng vai trò như "xương sống" kết nối sân bay với trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC và các khu du lịch trọng điểm phía Nam. Khi hoàn thiện, tuyến đường này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tái cấu trúc đô thị Phú Quốc theo mô hình đa trung tâm - tạo động lực lớn cho giá trị bất động sản Nam đảo.

Bổ sung cho mạng lưới này là tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 dài 18 km, với 6 ga, trong đó có một ga ngầm, dự kiến vận chuyển hơn 4.500 người mỗi giờ. Khi đi vào hoạt động, tuyến tàu điện sẽ rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực du lịch, mua sắm, giải trí, hội nghị, biến việc di chuyển trong nội đảo trở nên tiện lợi như các đô thị du lịch phát triển trên thế giới. Theo đại diện Sun Group, tuyến tàu điện có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng và mục tiêu hoàn thành năm 2027, không chỉ là phương tiện giao thông, mà trở thành "đòn bẩy" tạo giá trị cộng hưởng cho hàng loạt dự án bất động sản dọc theo hành trình kết nối.

Đặc biệt, trọng tâm của toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng phục vụ APEC là trung tâm Tổ chức Hội nghị với tổng vốn đầu tư hơn 21.800 tỷ đồng. Dự án quy mô hơn 16 ha gồm công viên APEC, nhà hát đa năng và trung tâm hội nghị triển lãm. Các công trình trên sẽ là "điểm hẹn văn hóa quốc tế", nơi tổ chức liên hoan phim, sự kiện nghệ thuật, chương trình giải trí mang tính biểu tượng. Các yếu tố trên tạo ra dòng khách thường xuyên, ổn định và bền vững cho các dự án căn hộ lưu trú như khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ hay tổ hợp căn hộ Sun Grand City Hillside Residence.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng khi chuẩn bị hạ tầng cho sự kiện mang tầm quốc tế như APEC, tiêu chuẩn quy hoạch và chất lượng công trình buộc phải được nâng lên, tạo ra nền tảng đô thị lâu dài cho Phú Quốc. Khi đó, bất động sản sẽ là lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp, mở ra cơ hội lớn cho thị trường địa ốc và những nhà đầu tư nắm bắt sớm.

Hoàng Đan