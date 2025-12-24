APEC 2027 thúc đẩy kinh tế đa ngành cho Phú Quốc

APEC được chuyên gia đánh giá như "siêu sự kiện" MICE, giúp Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng, trở thành điểm đến kinh tế - du lịch, thúc đẩy bất động sản.

Hội thảo "Đặc khu Phú Quốc - Cất cánh cùng APEC" tổ chức tại Thị trấn Hoàng Hôn giữa tháng 12 có sự góp mặt của Tiến sĩ Trần Du Lịch - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, Tiến sĩ Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, cùng nhiều chuyên gia.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, cho rằng APEC 2027 đóng vai trò như một "siêu sự kiện" MICE, mang đến lợi ích lớn cho thương hiệu điểm đến. Các trụ cột sản phẩm gắn với APEC sẽ là du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng và sức khỏe cao cấp, du lịch trải nghiệm văn hóa - cộng đồng biển đảo, kinh tế đêm và du lịch sáng tạo.

Phối cảnh các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Phú Quốc cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhịp tăng trưởng du lịch ổn định quanh năm thay vì phụ thuộc mùa cao điểm. Sự thay đổi này đến từ chiến lược đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và sự tham gia của các tập đoàn lớn.

Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm, Phú Quốc đón gần 7,6 triệu lượt khách, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt gần 1,59 triệu lượt, tăng 1,8 lần so với năm trước. Dòng khách có xu hướng mở rộng sang Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, châu Âu và nhiều quốc gia Đông Nam Á, cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Show diễn pháo hoa nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Ánh Dương

Hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí tỷ USD do Sun Group triển khai tại Nam đảo cũng góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ. Các công trình tiêu biểu như tuyến cáp treo dài nhất thế giới, đảo thiên đường Hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town... tạo nên một chuỗi trải nghiệm cả ngày lẫn đêm, tăng thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu du khách.

Kinh nghiệm từ các điểm đến quốc tế như Bali hay Phuket cho thấy, khi du lịch vận hành quanh năm, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ chuyển từ mô hình "đón mùa cao điểm" sang khai thác dài hạn. Chuyên gia cho rằng Phú Quốc đang đi theo quỹ đạo này.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - một trong nhiều công trình trọng điểm chào mừng APEC 2027. Ảnh: Sun Group

Việc đăng cai tổ chức APEC còn tác động đến hạ tầng. Các dự án trọng điểm hàng tỷ USD đang được Sun Group triển khai như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.975, hệ thống giao thông kết nối xuyên đảo và quy hoạch tuyến tàu điện đô thị từ sân bay đến Trung tâm Hội nghị APEC tại Nam đảo. Những dự án này phục vụ sự kiện, đồng thời là nền tảng cho giai đoạn phát triển dài hạn của đảo.

"Cùng với APEC, Phú Quốc phải là một đô thị đa năng như Singapore, thậm chí hơn thế", Tiến sĩ Võ Trí Thành đánh giá. Theo ông Thành, đặc khu ngoài phát triển du lịch, có thể thúc đẩy kinh tế ở nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thương mại tự do, trung tâm giải trí. "Về công tác chuẩn bị, chúng ta có hệ chất lượng dịch vụ cao, nhiều công trình hạ tầng. Đây là nền tảng rất tốt để cất cánh".

Một góc Thị trấn Hoàng Hôn tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản tại đảo Ngọc cũng bước vào giai đoạn tái định hình. Thay vì phụ thuộc vào chu kỳ du lịch ngắn hạn, nhiều dự án được phát triển theo hướng khai thác liên tục, gắn với lưu trú dài ngày, vận hành dịch vụ và khả năng tạo dòng tiền bền vững. Quỹ đất ven biển ngày càng hạn chế, trong khi hạ tầng và lượng khách tăng nhanh, tạo dư địa cho bất động sản nghỉ dưỡng có quy hoạch bài bản gia tăng giá trị bền vững.

Hoài Phương