APEC 2027 tạo động lực cho bất động sản ven biển Phú Quốc

Việc đăng cai APEC 2027 được kỳ vọng tạo cú hích hạ tầng, thương hiệu du lịch Phú Quốc, thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Kinh nghiệm từ một số thành phố đăng cai APEC cho thấy các sự kiện quốc tế quy mô lớn thường tạo động lực nâng cấp hạ tầng, quảng bá hình ảnh điểm đến và thúc đẩy thị trường bất động sản.

Tại Đà Nẵng, trước thềm APEC 2017, thành phố đã nâng cấp sân bay quốc tế, mở rộng giao thông ven biển và phát triển thêm nhiều dự án khách sạn – nghỉ dưỡng. Theo số liệu được công bố, trong 9 tháng đầu năm 2017, trước thềm APEC, địa phương đón hơn 5,15 triệu lượt khách, tăng 22,7% so với 2016. FDI đổ vào cũng tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ.

Giai đoạn này, theo báo cáo của nhiều đơn vị, giá bất động sản tại khu vực ven biển ghi nhận mức tăng phổ biến 20-30%.

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

Tương tự, sau khi tổ chức APEC 2005, Busan (Hàn Quốc) từng bước định vị là trung tâm MICE của Đông Bắc Á. Hạ tầng du lịch và hội nghị được đầu tư mạnh, góp phần đưa khu vực ven biển Haeundae trở thành một trong những thị trường bất động sản có giá trị cao của thành phố.

Phú Quốc được đánh giá có nhiều tiềm năng bước vào chu kỳ tương tự khi được lựa chọn là địa điểm tổ chức APEC 2027. Việc chuẩn bị cho sự kiện đang kéo theo kế hoạch nâng cấp hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch của đảo.

Theo kế hoạch, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được nâng cấp để đáp ứng lưu lượng khách quốc tế tăng mạnh trong giai đoạn tới. Một số tuyến giao thông quan trọng như đường ĐT.975 cũng được mở rộng nhằm cải thiện khả năng kết nối giữa sân bay, khu du lịch và trung tâm hội nghị.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau nâng cấp. Ảnh: Sun Group

Trong dịp Tết vừa qua, Phú Quốc ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Chỉ trong 9 ngày cao điểm, đảo đón gần 366.000 lượt khách, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 93.000 lượt. Sân bay Phú Quốc phục vụ 767 chuyến bay với hơn 260.000 lượt hành khách, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các đơn vị vận hành lưu trú tại khu vực Nam đảo, những căn hộ có vị trí gần hệ sinh thái du lịch và giải trí thường duy trì tỷ lệ lấp đầy cao trong mùa cao điểm. Dự án nằm trong khu vực đã hình thành hệ sinh thái du lịch thường hưởng lợi rõ rệt khi điểm đến bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đơn cử, ông Nguyễn Công Tuấn đại diện đơn vị vận hành căn hộ tại Sun Grand City Hillside Residence, Nam đảo Phú Quốc cho biết hai năm gần đây khi du lịch phát triển, tỷ lệ lấp đầy duy trì 80-99%. "Những căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp, gần hệ sinh thái vui chơi giải trí của Sun Group ở Thị trấn Hoàng Hôn luôn giữ mức giá cho thuê cao. Vào thời gian cao điểm, giá phòng sẽ tăng 20–35%", ông nói.

Tại Nam đảo Phú Quốc, Sunset Town đang trở thành một trung tâm du lịch – giải trí với nhiều hoạt động lễ hội, biểu diễn và dịch vụ lưu trú. Các công trình như Cầu Hôn hay các show nghệ thuật biển diễn ra mỗi đêm đã góp phần thu hút dòng khách quốc tế đến khu vực này.

Phối cảnh dự án The Sunset nằm trên sườn núi, nhìn trực diện Sunset Town và cầu Hôn. Ảnh: Sun Group

Trong tổng thể đó, phân khu The Sunset thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence được đánh giá có nhiều lợi thế hút cư dân, du khách. Dự án được phát triển trên sườn núi Ông Quán với tầm nhìn hướng biển. Vị trí này cho phép nhiều căn hộ nhìn trực diện khu vực Sunset Town và các hoạt động giải trí ven biển.

Theo chủ đầu tư Sun Group, dự án có cơ cấu sản phẩm đa dạng gồm studio, căn hộ một đến hai phòng ngủ và penthouse, hướng đến nhu cầu lưu trú ngắn hạn cũng như nghỉ dưỡng dài ngày.

Màn trình diễn pháo hoa trong show diễn tại Sunset Town. Ảnh: Ánh Dương

Chủ đầu tư khẳng định trong bối cảnh Phú Quốc đang tăng tốc chuẩn bị cho APEC 2027, sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông, thương hiệu điểm đến và hệ sinh thái du lịch được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản ven biển.



"Nếu Đà Nẵng sau APEC 2017 và Busan sau APEC 2005 đã tiến một bước dài trên hành trình phát triển, thì Phú Quốc đang ở điểm khởi đầu của một hành trình tương tự", đại diện Tập đoàn Sun Group nhận định.

Hoài Phương