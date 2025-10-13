APEA 2025 công bố các doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam

Ban tổ chức Asia Pacific Enterprise Awards 2025 (APEA) vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp xuất sắc với bốn hạng mục, hôm 9/10.

Gala trao giải diễn ra tại GEM Center, TP HCM. Với chủ đề " Showcasing Future-Ready Enterprises" (Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai), ban tổ chức đề cao những doanh nghiệp, nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Năm nay, ban tổ chức nhận 342 đề cử, chia cho bốn hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award), Thương hiệu truyền cảm hứng (Inspirational Brand Award), Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (Fast Enterprise Award) và Doanh nhân xuất sắc châu Á (Master Entrepreneur Award).

Các doanh nghiệp, doanh nhân nhận giải ở gala hôm 9/10. Ảnh: APEA 2025

Tại gala, nhiều doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động đa lĩnh vực được vinh danh gồm: AIA Việt Nam, ACB, DOJI, FPT Long Châu, Gemadept, HDBank, Masterise Group, MB, One Mount Group, PVTrans, PNJ, Sunhouse, Eximbank, VIB, MSB, Vinhomes, VPBankS, YeaH... cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, bán lẻ, nông nghiệp, công nghiệp và công nghệ.

16 doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp đại diện cho tinh thần đổi mới, bản lĩnh dẫn dắt, nổi bật là ông Lý Anh Duy Quang - thành viên HĐQT Công ty CP Greenfeed Việt Nam, ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch tập đoàn Phú Thái, ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng giám đốc Amway Việt Nam, ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí (PVTrans)... Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hạng mục Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và Thương hiệu truyền cảm hứng đến các doanh nghiệp tiêu biểu. Danh sách cá nhân, công ty đoạt giải APEA 2025.

Trong bài phát biểu khai mạc trước đó, Tiến sĩ Fong Chan Onn, Chủ tịch Enterprise Asia, cho biết: "Những tổ chức thành công trong thời đại mới dám thách thức chuẩn mực, đề cao sự phát triển bền vững và kiến tạo giá trị doanh nghiệp vượt lên trên lợi nhuận. Các đơn vị được xướng tên tối nay là biểu tượng của tầm nhìn, bản lĩnh - yếu tố góp phần định hình tương lai kinh tế Việt Nam".

APEA 2025 Việt Nam có sự đồng hành của Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (Indian Business Chamber In Vietnam), Dutch Business Association Vietnam, tạp chí iMPACT, Assist, Hiệp hội thương mại Italy tại Việt Nam, Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), Vietsuccess. Snowball JSC là đối tác thực hiện chính thức, PR Newswire là đối tác phát hành thông cáo báo chí và Dailywire.asia, SME Magazine hỗ trợ truyền thông.

Giải APEA do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) tổ chức thường niên từ năm 2007, thu hút đông đảo công ty hàng đầu 16 quốc gia, thị trường ở châu Á - Thái Bình Dương quan tâm. Mỗi năm có hơn 300 doanh nghiệp Việt đa ngành nghề đăng ký xét duyệt giải.

Ban tổ chức từng tôn vinh nhiều doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu khu vực như: Pfizer Limited (Đài Loan), Baker Hughes, a GE Company (Ấn Độ), Pepsi-Cola Products Philippines Inc., Novo Nordisk Pharma (Thái Lan), Schneider Electric Việt Nam, Shell Việt Nam, ông Douglas Hsu (Far Eastern Group, Đài Loan), ông Xu RongMao (Shimao Group, Trung Quốc).

Những năm qua, Enterprise Asia tập trung hai giá trị cốt lõi: đầu tư vào con người và doanh nghiệp có trách nhiệm. Đơn vị hợp tác với chính phủ các quốc gia lẫn các tổ chức khác nhằm thúc đẩy xã hội phát triển toàn diện, nâng cao vị thế kinh tế người lao động, từ đó truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai.

Đông Vệ