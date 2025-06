Apax Leaders nợ bảo hiểm xã hội gần 62 tỷ đồng

Chuỗi trung tâm Anh ngữ từng dưới sự điều hành của ông Nguyễn Ngọc Thủy, nợ Bảo hiểm xã hội Hà Nội gần 62 tỷ đồng trong hơn 5 năm qua.

Theo danh sách Bảo hiểm xã hội Hà Nội công bố mới đây, tính đến cuối tháng 5, Apax Leaders đã chậm đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền gần 62 tỷ đồng. Thời gian chậm đóng lên tới 63 tháng, tức hơn 5 năm.

Apax Leaders đang là đơn vị có số tiền nợ đứng đầu danh sách gần 33.900 doanh nghiệp chậm nộp các loại bảo hiểm từ một tháng trở lên trên địa bàn Thủ đô.

Ngoài chuỗi trung tâm Anh ngữ, Tập đoàn Egroup - doanh nghiệp từng dưới sự điều hành của ông Nguyễn Ngọc Thủy - cũng có mặt ở danh sách này. Egroup đang nợ khoảng 4,2 tỷ đồng với thời gian chậm đóng 59 tháng.

Tuy nhiên, so với thời điểm trước, hệ sinh thái Egroup chỉ còn 2 cái tên chậm đóng bảo hiểm xã hội. Các đơn vị khác từng có mặt trong danh sách gồm chuỗi dạy toán học tư duy CMS, hệ thống trường mầm non Steame Garten và chuỗi English Now đã hoàn thành nghĩa vụ với Bảo hiểm xã hội Hà Nội lần lượt từ cuối năm 2024 đến tháng 4 năm nay.

Bên ngoài một trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đã đóng cửa tại quận 7 (TP HCM), tháng 10/2024. Ảnh: Tất Đạt

Tình trạng chậm trả lương và hoàn thành các nghĩa vụ bắt buộc cho người lao động đã diễn ra trong hệ sinh thái Egroup từ cuối năm 2019. Hệ quả là hàng loạt nhân viên chọn cách nghỉ việc, trong đó có nhiều giáo viên nước ngoài - vốn là điểm bán hàng đặc trưng (USP) của Apax Leaders. Kéo theo đó, bê bối phụ huynh chỉ trích chất lượng giảng dạy của hệ thống Anh ngữ này giảm sút, yêu cầu bồi hoàn học phí diễn ra tại nhiều địa phương.

Khi còn điều hành Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy nhiều lần hứa sẽ hoàn trả tất cả khoản thu nhập và lương còn nợ nhân viên. Ông mong các cán bộ, nhân viên "bao dung và chia sẻ", đợi đến khi tái cấu trúc thành công, Egroup sẽ có chính sách thưởng cổ phiếu để "bù đắp".

Sau đó đến tháng 3/2024, ông Thủy bị bắt với cáo buộc gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn từ nhà đầu tư. Đến nay, nhiều nhân viên cho biết vẫn chưa nhận được lương và bảo hiểm xã hội còn nợ, bao gồm cả những người đã nghỉ việc.

Theo nguồn tin của VnExpress, từ cuối năm trước, nhóm nhân sự chủ chốt của Egroup, trong đó có những người đã theo ông Thủy từ ngày đầu, đã tập hợp lại để tiếp quản hệ sinh thái cùng người em gái Nguyễn Thị Dung được ủy quyền điều hành trước đó. Họ đang huy động mọi nguồn lực để duy trì quá trình giảng dạy ở một số công ty con còn hoạt động tốt, lượng học sinh ổn định. Mặt khác, ban lãnh đạo vẫn phải phối hợp với lực lượng chức năng để từng bước duy trì hoạt động, đồng thời tính chuyện vực dậy sau bê bối. Tuy nhiên tình hình chung của Egroup vẫn rất khó khăn.

Ngoài nhóm kể trên, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng công bố nhiều doanh nghiệp khác chậm hoàn thành nghĩa vụ cho người lao động với số tiền hàng chục tỷ đồng. Lilama3, Công ty Cầu 12, Ôtô Xuân Kiên Vinaxuki, Sông Đà 6, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và một số công ty thuộc CIENCO 1... đều chậm đóng tiền hàng chục tháng qua.

Danh sách 10 công ty nợ Bảo hiểm xã hội Hà Nội nhiều nhất

Tất Đạt