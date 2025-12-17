Apax Holdings của 'Shark' Thủy sắp rời sàn chứng khoán

Sau thời gian dài bị đình chỉ giao dịch do vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin, cổ phiếu IBC của Apax Holdings sắp bị hủy niêm yết.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo sẽ hủy đăng ký giao dịch với cổ phiếu IBC của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings. Ngày giao dịch cuối cùng trên sàn UPCoM là 19/12, còn thời gian mã chứng khoán này hủy đăng ký là ngày 22/12. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp này.

Apax Holdings là công ty con duy nhất thuộc Egroup - hệ sinh thái giáo dục từng dưới sự điều hành của ông Nguyễn Ngọc Thủy - đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Doanh nghiệp này đứng sau hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders.

"Shark" Thủy thời chưa bị bắt. Ảnh: Egroup

Ông Thủy đang bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và triển khai ý tưởng mở chuỗi giáo dục tiếng Anh, chuỗi trường mầm non, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm hữu cơ, ông đưa ra chủ trương sử dụng 4 pháp nhân chính gồm Egroup, Egame, Apax và Igarten để huy động vốn.

Mặc dù không có tài sản và năng lực tài chính, ông liên tục chỉ đạo nhân viên thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trên nhiều địa phương, thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy. Thực chất, đây chỉ là các công ty "bề mặt", chủ yếu để xây dựng hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.

Càng về sau, do áp lực trả lãi lớn trong khi tình hình tài chính trở nên khó khăn, nhất là giai đoạn dịch bệnh, hệ sinh thái này mất khả năng chi trả. Việc huy động vốn chủ yếu để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không phải đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục.

Từ năm 2015-2023, ông Thủy đã bán cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng (tiền gốc). 70% được dùng để trả gốc và lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện, 30% còn lại được sử dụng để trả nợ cá nhân và chuyển vào các công ty do ông sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu.

Trong lần công bố thông tin gần nhất vào cuối năm 2022, Egroup mất quyền công ty mẹ khi tỷ lệ sở hữu tại Apax Holdings giảm về mức 17,66%. Tuy nhiên, ông Thủy vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và nắm 6,17%.

Hiện tại, IBC bị đình chỉ giao dịch do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Apax Holdings vẫn chưa công bố nhiều tài liệu, quan trọng nhất là báo cáo tài chính kiểm toán từ năm 2022 đến nay. Doanh nghiệp này cũng chưa tổ chức bất kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên nào từ năm 2023.

IBC đang có thị giá 1.700 đồng một đơn vị, giữ nguyên từ cuối năm 2023 đến nay. Mức này bốc hơi hơn 93% so với vùng đỉnh quanh 26.000 đồng từng được thiết lập đầu năm 2017 - thời kỳ chuỗi Apax Leaders phát triển rầm rộ.

Tất Đạt