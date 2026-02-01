Áp xe sau tiêm filler làm đẹp

Sau tiêm filler rồi tiêm chất giải filler tại vùng mông và đùi, cô gái 26 tuổi bị nhiễm trùng tạo thành ổ áp xe lớn, ảnh hưởng chức năng vận động.

Ngày 1/1, ThS. BSNT Trần Thị Quyên, khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đùi trái của bệnh nhân sưng nề, khối tổn thương đường kính khoảng 10 cm đã hình thành nhiều lỗ rò có mủ. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy nhiều ổ áp xe lớn tại vị trí tiêm filler, thâm nhiễm lan tỏa sâu vào tổ chức phần mềm và các nhóm cơ lân cận.

Đây là tình trạng nhiễm trùng cấp tính, nguy cơ diễn tiến nhanh, theo bác sĩ Quyên. Bệnh nhân được xử trí tổn thương, hiện sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Quyên, áp xe phần mềm sau tiêm chất làm đầy đặc biệt nguy hiểm do ba yếu tố chính. Nguy cơ nhiễm trùng toàn thân khi ổ mủ không được dẫn lưu đúng cách và điều trị kháng sinh theo phác đồ chuẩn. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng - biến chứng có tỷ lệ tử vong cao.

Áp xe vùng đùi có xu hướng lan theo các khoang cơ gây hoại tử cơ, viêm xương hoặc tổn thương các bó mạch, thần kinh lớn, đe dọa trực tiếp khả năng vận động của người bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân có thể gặp di chứng lâu dài về thẩm mỹ và chức năng. Khi kiểm soát được nhiễm trùng, quá trình viêm kéo dài vẫn có thể để lại sẹo xơ co kéo, biến dạng vùng đùi vĩnh viễn, đau mạn tính do tổn thương thần kinh cảm giác.

Bác sĩ khuyên thủ thuật tiêm chất làm đầy chỉ nên thực hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa da liễu thẩm mỹ được cấp phép. Thủ thuật phải do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và nắm vững giải phẫu vùng tiêm thực hiện. Tuyệt đối không sử dụng các chất làm đầy, thuốc "tiêm giải" không rõ nguồn gốc, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Khi bị sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài sau tiêm, cần đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Tiếp tục can thiệp tại các spa, cơ sở không đủ năng lực y khoa có thể làm mất "thời gian vàng", khiến nguy cơ hoại tử lan rộng và nhiễm trùng máu gia tăng.

Lê Nga