Hà NộiNgười đàn ông 66 tuổi, đái tháo đường 8 năm, một tháng qua sốt cao, sút cân nhanh, bác sĩ phát hiện có ổ mủ nhiễm khuẩn trong gan.

Bệnh nhân đang uống thuốc trị đái tháo đường, sốt rét run từng cơn 2-3 lần/ngày, mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, 6 tuần giảm 4 kg.

Bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe gan, đái tháo đường type 2, điều trị bằng kháng sinh, tiêm insulin để kiểm soát đường huyết. Sau 4 ngày, thể trạng bệnh nhân ổn định, giảm sốt.

Ngày 20/8, bác sĩ Nguyễn Đăng Quân, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực, cho biết áp xe gan là sự hình thành ổ mủ nhiễm khuẩn trong tổ chức gan, có thể to hoặc nhỏ, đơn độc hay nhiều ổ mủ do tác nhân vi khuẩn.

Vi khuẩn gây áp xe gan hầu hết đều là thứ phát. Áp xe bắt nguồn từ những ổ nhiễm khuẩn trong ổ bụng thông qua đường mật, tĩnh mạch cửa, động mạch gan, chấn thương, thủng tạng rỗng, đôi khi gặp sau khi chụp đường mật ngược dòng, sinh thiết gan... Người suy giảm miễn dịch, mắc bệnh đái tháo đường, người lớn tuổi hoặc mắc bệnh xơ gan có thể gặp tình trạng này.

Dấu hiệu áp xe gan do vi khuẩn thường khó nhận biết, phải xét nghiệm cận lâm sàng. Áp xe gan do biến chứng đái tháo đường nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Do vậy, điều trị sớm rất quan trọng để hạn chế nguy cơ tử vong.

Như bệnh nhân trên, sau thời gian điều trị tích cực kết hợp chế độ dinh dưỡng, chỉ số đường huyết đã được kiểm soát, theo bác sĩ Quân.

Một bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Việt Nam, 10 năm qua, số bệnh nhân đái tháo đường tăng nhanh, từ 2,7% dân số tuổi 18-69 (năm 2002) lên 5,4% (năm 2012), rồi hơn 7% năm 2021. Hiện gần 4,5 triệu người mắc bệnh.

Đái tháo đường là bệnh lý chuyển hóa đặc trưng bởi tăng glucose máu gây tổn thương nhiều cơ quan, nhất là mắt, thận, thần kinh, tim và mạch máu. Tỷ lệ tử vong thứ ba trong các bệnh không lây nhiễm.

Bác sĩ khuyến cáo duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động thể dục thể thao, hạn chế đồ ngọt, nước uống có ga, thức ăn nhanh... Khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm đường huyết để kịp thời phát hiện, quản lý đái tháo đường.

Lê Nga