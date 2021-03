Áp xe cổ do nhiễm trùng châm cứu

Hà NộiBệnh nhân nam 56 tuổi, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ nhiều năm, thường xuyên đau vai gáy và vận động cổ khó khăn.

Sợ phẫu thuật, ông chọn phương pháp châm cứu, thủy châm. Lần này sau khi châm, ông sốt, đau cổ hơn. Đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ông có dấu hiệu nhiễm trùng, đau cổ nhiều, nuốt vướng., chụp cộng hưởng từ phát hiện hai ổ áp xe phía trước cột sống và cạnh cổ trái.

Bác sĩ phẫu thuật nhằm phá bỏ ổ áp xe cho bệnh nhân. Kết quả xét nghiệm vi sinh là vi khuẩn Staphylococcus Aureus (tụ cầu vàng). Sau phẫu thuật, người bệnh đã đỡ khó thở, ăn uống trở lại bình thường.

Bác sĩ Phạm Vũ Hùng, Phụ trách khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngày 11/3 cho biết: "Sau phẫu thuật, bệnh nhân điều trị kháng sinh phù hợp tụ cầu vàng nên không để lại biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Hùng nói.

Các bác sĩ đánh giá ổ áp xe trên phim chụp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Phó giáo sư Nguyễn Đức Chính, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, cho biết điều trị bằng châm cứu, đông y là phương pháp đã có từ lâu và hiệu quả trong nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, cũng như những can thiệp điều trị, cần tuân thủ việc vô khuẩn vô trùng khi thực hiện kỹ thuật. Bệnh nhân này, vi khuẩn có thể lây nhiễm qua dụng cụ châm cứu.

Áp xe trung thất là một bệnh lý nhiễm trùng nặng, có tính chất lan rộng, đặc biệt lan rộng vùng ngực rất nguy hiểm do biến chứng vỡ vào mạch máu lớn, vào màng tim, tràn mủ màng phổi. Tỷ lệ tử vong do bệnh lý áp xe trung thất cao, chiếm gần 60% trường hợp, chủ yếu do nhiễm trùng nhiễm độc nặng hoặc chảy máu cấp tính.

Lê Nga