Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông

Dự báo áp thấp nhiệt đới những ngày tới mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông, trong khi đó ở giữa Biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 6-7, giật cấp 9 và đang theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày mai, bão trên vùng biển đông bắc đảo Luzon, mạnh cấp 8, giật tăng hai cấp, giữ hướng và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 8 trong năm nay.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông lúc 13h ngày 16/9. Ảnh: NCHMF

Đến 13h ngày 18/9, bão ở bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, đổi hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Cùng lúc này, một vùng áp thấp đang hoạt động ở giữa Biển Đông. Cơ quan khí tượng nhận định ngày và đêm nay xoáy thuận này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, song ít có khả năng mạnh lên thành bão.

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão sẽ đi vào sát đất liền Hong Kong, nhưng không đổ bộ mà đổi hướng đi dọc bờ biển đến khu vực đảo Hải Nam.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ đầu năm, Biển Đông đã có 7 cơn bão, hai áp thấp nhiệt đới. Cơn gần nhất Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa có các tỉnh vùng núi phía Bắc khiến một số nơi sạt lở. Bão Nongfa ngày 30/8 vào các tỉnh Trung Bộ với cấp 8 khiến một số khu vực vùng núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Cơ quan khí tượng nhận định không tính những ngày cuối tháng 9, từ tháng 10-12/2025, Biển Đông sẽ ghi nhận số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông hơn 4 cơn, đổ bộ gần hai cơn).

Gia Chính