Áp thấp nhiệt đới vào Quảng Ninh - Hải Phòng

Vào Quảng Ninh và Hải Phòng sáng nay, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh 49 km/h (cấp 6) ở vùng ven biển, trong đất liền gió nhẹ, không mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h, áp thấp nhiệt đới mạnh 49 km/h, cấp 6, giật cấp 8 trên đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng và đang theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 15 km.

Trạm khí tượng ven biển Quảng Hà đã đo được gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ cấp 7, giật cấp 8; trạm Cô Tô cấp 6, giật cấp 8, trạm Cửa Ông cấp 6. Sâu trong đất liền hai địa phương, sáng nay trời nhiều mây, song không mưa, gió nhẹ, thuận lợi cho việc khởi công, khánh thành một số công trình chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo, hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Lạng Sơn và suy yếu trên biên giới Việt - Trung. Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5 m. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động. Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến 40-70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Do mưa nhiều ngày, độ ẩm đất đạt ngưỡng bão hòa, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở 133 xã tại Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An.

Vùng mưa (màu xanh) do áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, từ chiều 17/8 Hải Phòng và Quảng Ninh đã ra thông báo cấm biển, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, lao động đang làm việc trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh bằng mọi biện pháp vào nơi tránh trú an toàn và sắp xếp không để xảy ra va chạm, chìm tàu tại nơi neo đậu. Hải Phòng cũng dừng các hoạt động tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển đảo từ 14h ngày 18/8.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão, trong đó hai cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơn gần nhất là Wipha đổ bộ đất liền Hưng Yên - Ninh Bình. Bão không mạnh nhưng đã gây mưa lớn, đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, làm hai người chết do lũ cuốn và sạt lở, 5 người bị thương. 687 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hơn 119.000 ha lúa, chủ yếu ở Ninh Bình bị ngập. Nhiều hộ dân ở vùng núi Nghệ An phải di tản trong đêm, nhà dân ngập cao cả mét.

Hải Phòng sáng 19/8 trời âm u, không mưa. Ảnh: Lê Tân

Gia Chính - Lê Tân