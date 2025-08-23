Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão trong hôm nay và tiếp tục tăng cấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 1h ngày 23/8, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Lúc 1h ngày mai, bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 trên vùng biển đông bắc đặc khu Hoàng Sa, giữ hướng và tốc độ giảm còn 20 km/h.

Đến 1h ngày 25/8, bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 trên vùng biển Nghệ An - Huế.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão sẽ liên tục tăng cường độ, nếu như khi ở gần đặc khu Hoàng Sa còn mạnh 82 km/h thì đến gần vùng biển Nghệ An - Huế đã 126 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão sẽ đạt cực đại 130 km/h, tâm bão sẽ vào Vinh (Nghệ An).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-6 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Trong cuộc họp ứng phó sáng qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và tăng cấp nhanh chóng. Ngày 24/8, khi đến quần đảo Hoàng Sa, bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi vào vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ, ngày 25/8 bão sẽ vào đất liền.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực ven biển Nghệ An - Quảng Trị sẽ chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng hứng gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, khu vực Thanh Hóa - Huế sẽ có mưa rất lớn với lượng phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 600 mm.

Tối qua, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Gia Lai, các bộ ngành triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Các tỉnh thành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, rà soát phương tiện trên biển, đặc biệt đề phòng trường hợp xảy ra giông, lốc trước bão; rà soát kịch bản ứng phó, chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan giám sát chặt chẽ, vận hành khoa học, đảm bảo an toàn các hồ đập thủy điện, thủy lợi. Đồng thời, các tỉnh cần bố trí vật tư, lương thực ở các khu vực trọng điểm, chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa, lũ.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quan trắc, thường xuyên cập nhật dự báo, đặc biệt là cho các địa điểm tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bộ Quốc phòng được yêu cầu chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4, Quân Khu 5; Bộ Công an và các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel) chủ động có các biện pháp đảm bảo thông tin tại khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập, bảo đảm kết nối thông tin thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng gián đoạn thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão, trong đó hai cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơn gần nhất là Wipha đổ bộ đất liền Hưng Yên - Ninh Bình. Bão không mạnh nhưng đã gây mưa lớn, đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, làm hai người chết do lũ cuốn và sạt lở, 5 người bị thương. 687 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hơn 119.000 ha lúa, chủ yếu ở Ninh Bình bị ngập. Nhiều hộ dân ở vùng núi Nghệ An phải di tản trong đêm, nhà dân ngập cao cả mét.

Gia Chính