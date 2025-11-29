Áp thấp nhiệt đới từ Ấn Độ Dương vào Biển Đông

7h hôm nay, áp thấp nhiệt đới từ Ấn Độ Dương đã vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 6-7 và đang theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đến 7h ngày mai, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển tây nam của nam Biển Đông, sức gió cấp 7, giật cấp 9 và theo hướng đông đông bắc với tốc dộ 15 km/h.

Đến 7h ngày 1/12, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển đông bắc của nam Biển Đông, sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết áp thấp nhiệt đới đang mạnh 54 km/h, dự báo sáng nay mạnh lên thành bão trong những giờ tới. Cùng nhận định mạnh lên thành bão còn có Đài Hải quân Mỹ.

Hai xoáy thuận nhiệt đới cùng xuất hiện ở Biển Đông. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới bắt nguồn từ tàn dư bão Senyar, di chuyển từ Ấn Độ Dương, xuyên qua Malaysia sang tây bắc Thái Bình Dương.

Từ năm 1951 đến nay, các cơ quan khí tượng đã ghi nhận một số áp thấp hình thành ở vĩ độ dưới 5 độ Bắc, song hầu hết di chuyển về phía tây. Việc một áp thấp xuất phát gần xích đạo và đi chếch sang phía đông như hiện tại "rất hiếm, thậm chí có thể nói là chưa từng xuất hiện".

Ông Khiêm nhận định sau 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu và tan trên vùng biển phía đông của nam Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4 m, không ảnh hưởng đất liền Nam Bộ.

Cùng lúc này, bão Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía tây bắc, cường độ cấp 9-10, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc, từ ngày 1/12 đổi hướng tây, một ngày sau đổi hướng tây tây nam, sau đó đi lệch hẳn về phía nam và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng nhận định bão khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là vùng áp thấp trước khi vào Nam Trung Bộ. Bão gây gió mạnh cấp 6-10, sóng biển cao 4-6 m trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Đất liền Huế đến Khánh Hòa từ ngày 2-3/12 có mưa với tổng lượng 70-150 mm.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chiều 28/11 phát công điện yêu cầu các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến, thông báo tàu thuyền tránh vùng nguy hiểm và chuẩn bị lực lượng cứu hộ khi cần thiết.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đến 6h30 hôm nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang đã thông báo, hướng dẫn cho 66.843 phương tiện với 335.340 người biết diễn biến bão và áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất trong vòng 30 năm, vượt qua năm 2017. Bão lũ từ đầu năm đã khiến 409 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng.