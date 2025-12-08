Do tương tác với không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ suy yếu nhanh và không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía đông đảo Palaoan (Philippines), sức gió mạnh nhất 49 km/h, cấp 6, giật cấp 8 và đang theo hướng tây với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu nhanh. Đến 7h ngày mai, khi ở trên vùng biển đông nam của giữa Biển Đông áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp.

Đài Hong Kong cho rằng áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu trong những giờ tới trước khi vào Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu nhanh. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông nam của giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đông bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng này đều có khả năng chịu tác động.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia hôm qua đã có công điện đề nghị các tỉnh thành ven biển Quảng Trị - An Giang theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo tàu thuyền khu vực nguy hiểm để chủ động vòng tránh và sẵn sàng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định trong tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn trên diện rộng, trong đó lượng mưa từ nam Quảng Trị đến bắc duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm; nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vẫn cao.

Hiện tượng ENSO (dao động khí hậu trên Thái Bình Dương) được dự báo tiếp tục nghiêng về La Nina (trạng thái làm tăng mưa và không khí lạnh) đến tháng 2/2026, sau đó trở lại bình thường từ tháng 3 đến tháng 5/2026.

Đến hết tháng 11, Biển Đông xuất hiện 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến năm 2025 trở thành năm có nhiều xoáy thuận nhất kể từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Gần đây bão Koto dù suy yếu trên biển, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn và sạt lở đất tại Nam Trung Bộ. Thiên tai gây thiệt hại khoảng 100.000 tỷ đồng, làm 419 người chết và mất tích.

Gia Chính