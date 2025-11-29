Áp thấp nhiệt đới suy yếu, bão Koto giữ cấp 9

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp, trong khi bão Koto ít di chuyển, duy trì cấp 9 và khả năng suy yếu trước khi vào Nam Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 16h hôm nay, bão Koto trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11 và theo hướng bắc với tốc độ 5 km/h.

Dự báo đến 16h ngày mai, bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 340 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật tăng hai cấp.

Bão di chuyển rất chậm, đến 16h ngày 1/12 vẫn trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 310 km, sức gió giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11 và theo hướng tây với tốc độ 3 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Koto lúc 16h ngày 29/11. Ảnh: NCHMF

Đến 16h ngày 2/12, bão cách bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 250 km về phía đông, sức gió cấp 8, giật cấp 10, chuyển hướng tây nam với tốc độ 3-5 km/h.

Do ảnh hưởng của bão Koto, vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-7 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão Koto duy trì sức gió 90 km/h trong 24 giờ tới sau đó suy yếu dần. Đài Hong Kong thì cho rằng bão sẽ giảm còn áp thấp nhiệt đới trên vùng bờ biển Gia Lai - Đăk Lăk.

Cùng lúc này, áp thấp nhiệt đới từ Ấn Độ Dương đã di chuyển đến vùng biển phía tây nam của nam Biển Đông, suy yếu thành vùng áp thấp dưới cấp 6. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định trong 12 giờ tới, vùng áp thấp theo hướng đông bắc với tốc độ 10-15 km/h, suy yếu và tan dần.

Áp thấp nhiệt đới không còn khả năng gây gió mạnh trên biển, cơ quan khí tượng nhận định.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp, không còn khả năng gây gió mạnh trên biển. Ảnh: NCHMF

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh chủ động ứng phó ở mức cao nhất, theo dõi sát diễn biến và hành động từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại. Bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả ứng phó.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đến 6h30 hôm nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang đã thông báo, hướng dẫn cho 66.843 phương tiện với 335.340 người biết diễn biến bão và áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm. Các địa phương từ Đà Nẵng đến Đăk Lăk đã hạ mực nước hồ chứa, dành dung tích cắt lũ cho hạ du.

Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông tối 25/11, là cơn bão thứ 15 ở vùng biển này. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất trong vòng 30 năm, vượt qua năm 2017.

Bão lũ từ đầu năm đã khiến 409 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng. Năm 2025 ghi nhận số bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất 30 năm; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

Gia Chính