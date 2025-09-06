Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trong hôm nay

Sáng 6/9, áp thấp nhiệt đới mạnh thêm một cấp so với tối qua, dự báo mạnh lên thành bão trong hôm nay và khả năng đạt cực đại cấp 9 (88 km/h).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển đông bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày mai, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông bắc, mạnh cấp 8, giật cấp 10, giữ hướng, tốc độ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 8/9, bão trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11, giữ hướng nhưng tốc độ tăng lên 15 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới lúc 7h ngày 6/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo hôm nay áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đạt cực đại 72 km/h. Dự báo bão đi qua phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), hoàn lưu ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi Việt Nam. Đài Hong Kong thì dự báo bão đi xa hơn về phía tỉnh Quảng Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 10; sóng cao 2-4 m. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có khả năng chịu ảnh hưởng.

Đêm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, kiểm đếm, thông báo cho phương tiện biết vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. Đồng thời, các địa phương cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 6 cơn bão. Gần nhất, bão Nongfa vào Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với cường độ yếu, ít thiệt hại. Bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh ngày 25/8 làm 9 người chết, mất tích; 77 người bị thương; hơn 38.600 nhà tốc mái, 510 nhà sập; tổng thiệt hại kinh tế khoảng 2.900 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến cuối năm có 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam. Không khí lạnh được dự báo đến sớm, mưa lũ cuối năm có thể phức tạp.

Gia Chính