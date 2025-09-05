Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông, nguy cơ mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện tối 5/9 ở đông bắc Biển Đông, dự báo ngày mai có thể mạnh lên thành bão số 7, gây gió mạnh và sóng cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tối nay áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển đông bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6 (49 km/h), giật cấp 8, di chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo đến 19h ngày 6/9, áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông đông bắc; gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, tiếp tục đi hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và có thể mạnh thêm. Đến 19h ngày 7/9, bão ở vùng bắc Biển Đông, gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11, giữ hướng di chuyển.

Theo Đài Khí tượng Hong Kong, xoáy thuận có thể đạt cực đại khoảng 105 km/h vào 7/9, sau đó đi vào đất liền Trung Quốc. Hoàn lưu suy yếu sau đó có thể gây mưa cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão, vùng biển đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên 7-8, giật cấp 10; sóng cao 2-4 m. Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm cần chú ý tìm nơi tránh trú.

Chiều 5/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi sát tình hình, cảnh báo cho tàu thuyền và chuẩn bị lực lượng cứu hộ.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 6 cơn bão. Gần nhất, bão Nongfa vào Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với cường độ yếu, ít thiệt hại. Trước đó, bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh ngày 25/8 gây 9 người chết, mất tích; 77 người bị thương; hơn 38.600 nhà tốc mái, 510 nhà sập; tổng thiệt hại kinh tế khoảng 2.900 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến cuối năm có 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam. Không khí lạnh được dự báo đến sớm, mưa lũ cuối năm có thể phức tạp.

