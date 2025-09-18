Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế Mitag, hướng vào Quảng Đông (Trung Quốc), không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 13h hôm nay, tâm bão ở vùng biển đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 74 km/h (cấp 8), giật cấp 10, di chuyển hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo đến 13h ngày mai, bão sẽ ở ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mạnh cấp 9, giật cấp 11, sau đó đi vào đất liền và suy yếu. Các đài Nhật Bản và Hong Kong dự báo bão khi vào Trung Quốc có sức gió 72-90 km/h. Bão Mitag không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Tác động của bão khiến vùng biển đông bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Dự báo hướng đi của bão Mitag. Ảnh: NCHMF

Hai đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong nhận định một xoáy thuận nhiệt đới ngoài khơi Philippines có thể mạnh lên thành bão trong những ngày tới và khi vào Biển Đông có thể đạt cấp siêu bão (cấp 16). Cơ quan khí tượng Việt Nam chưa đưa ra dự báo về hình thái này.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), đánh giá bão Mitag không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, vùng áp thấp suy yếu sau bão có khả năng trôi về miền Bắc, gây ra đợt mưa giông diện rộng trong ngày 23-24/9.

Ngoài ra, hiện có một áp thấp ở ngoài khơi Philippines, ngày và đêm nay có khả năng mạnh lên thành bão, khoảng ngày 22/9 sẽ vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong ngày 24-26/9. Ông Hưởng nhận định bão có cường độ mạnh, có khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc; trước đó, bão Nongfa ngày 30/8 đổ bộ Trung Bộ với cấp 8, khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 10 đến 12, Biển Đông sẽ có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).