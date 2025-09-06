Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Chiều 6/9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão, dự kiến đi vào Trung Quốc ngày 8/9, hoàn lưu sau bão ảnh hưởng miền núi Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 16h, bão tên quốc tế là Tapah trên vùng biển đông bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật tăng hai cấp và đang theo hướng tây bắc với tốc độ 15 km/h.

Đến 16h ngày mai, khi ở trên vùng biển cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông bắc, bão mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12. Bão giữ hướng, tốc độ giảm còn 10-15 km/h và tiếp tục có khả năng mạnh thêm khi tiến gần bờ biển Quảng Đông của Trung Quốc.

Đến 16h ngày 8/9, bão cách Hong Kong khoảng 110 km về phía nam đông nam, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Bão sau đó giữ hướng, tốc độ và tiếp tục mạnh thêm trước khi vào đất liền Quảng Đông.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Tapah lúc 16h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo bão đạt cực đại 72 km/h, sau khi vào đất liền Quảng Đông sẽ đi chếch hướng tây, vùng áp thấp suy yếu sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Việt Nam. Đài Hong Kong nhận định sức gió mạnh nhất của bão có thể lên 90 km/h, vùng ảnh hưởng sau khi suy yếu là các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn.

Ảnh hưởng của bão, đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Cơ quan khí tượng Việt Nam đánh giá Tapah hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, khả năng đổ bộ vào Trung Quốc, sau đó yếu nhanh thành vùng áp thấp và trôi theo hướng tây về phía Việt Nam. Khả năng từ chiều 9 đến 11/9, hoàn lưu hậu bão sẽ gây ra đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, trọng tâm là trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Đêm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, kiểm đếm, thông báo cho phương tiện biết vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. Đồng thời, các địa phương cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 7 cơn bão. Gần nhất, bão số 6 Nongfa vào Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với cường độ yếu, ít thiệt hại. Bão số 5 Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh ngày 25/8 làm 9 người chết, mất tích; 77 người bị thương; hơn 38.600 nhà tốc mái, 510 nhà sập; tổng thiệt hại kinh tế khoảng 2.900 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến cuối năm có 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam. Không khí lạnh được dự báo đến sớm, mưa lũ cuối năm có thể phức tạp.

Gia Chính