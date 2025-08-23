Sáng 23/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Kajiki, dự kiến đổ bộ khu vực Thanh Hóa - TP Huế trưa 25/8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8 giật cấp 10 và theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Đến 7h ngày mai, bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, giữ hướng với tốc độ 20 km/h khi ở trên vùng biển tây bắc đặc khu Hoàng Sa. Đến 7h ngày 25/8, bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 khi ở trên vùng biển Thanh Hóa - Huế. Bão sau đó đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Trung Lào.

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão sẽ liên tục tăng cường độ, nếu như khi ở gần đặc khu Hoàng Sa còn mạnh 82 km/h thì đến gần vùng biển Nghệ An - Huế đã 126 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão sẽ đạt cực đại 130 km/h, tâm bão sẽ vào Vinh (Nghệ An).

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Kajiki. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m.

Từ chiều mai, vùng biển Thanh Hóa - Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 6-8 m.

Đất liền Thanh Hóa - Quảng Trị từ đêm mai có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Từ đêm mai, bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3 m.

Vùng ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,2-3,6 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3-3,7 m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1-3,4 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7-2 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.



Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa - Huế có khả

năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Ngày 25-26/8, Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM có mưa và giông.

Tối qua, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Gia Lai, các bộ ngành triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Các tỉnh thành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, rà soát phương tiện trên biển, đặc biệt đề phòng trường hợp xảy ra giông, lốc trước bão; rà soát kịch bản ứng phó, chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan giám sát chặt chẽ, vận hành khoa học, đảm bảo an toàn các hồ đập thủy điện, thủy lợi. Đồng thời, các tỉnh cần bố trí vật tư, lương thực ở các khu vực trọng điểm, chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa, lũ.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quan trắc, thường xuyên cập nhật dự báo, đặc biệt là cho các địa điểm tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bộ Quốc phòng được yêu cầu chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4, Quân Khu 5; Bộ Công an và các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel) chủ động có các biện pháp đảm bảo thông tin tại khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập, bảo đảm kết nối thông tin thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng gián đoạn thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão, trong đó hai cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơn gần nhất là Wipha đổ bộ đất liền Hưng Yên - Ninh Bình. Bão không mạnh nhưng đã gây mưa lớn, đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, làm hai người chết do lũ cuốn và sạt lở, 5 người bị thương. 687 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hơn 119.000 ha lúa, chủ yếu ở Ninh Bình bị ngập. Nhiều hộ dân ở vùng núi Nghệ An phải di tản trong đêm, nhà dân ngập cao cả mét.

Gia Chính