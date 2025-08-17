Áp thấp nhiệt đới hướng vịnh Bắc Bộ

Dự báo ngày mai áp thấp nhiệt đới đi vào vịnh Bắc Bộ, ít khả năng mạnh lên thành bão song sẽ gây mưa cho Đông Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh 49 km/h, cấp 6, giật cấp 8 trên vùng biển tây bắc đặc khu Hoàng Sa. Những giờ tới áp thấp nhiệt đới theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Đến 7h ngày mai, áp thấp nhiệt đới giữ cường độ, hướng đi, tốc độ tăng lên 15 km/h khi ở trên đất liền phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đến 7h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu còn dưới cấp 6 trên khu vực biên giới Việt - Trung.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5 m.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Hong Kong nhận định sau khi đi qua đảo Hải Nam của Trung Quốc, áp nhiệt đới mạnh trở lại 55 km/h, sau đó đi vào đất liền tỉnh Quảng Ninh.

Từ gần sáng 18/8, vùng biển vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hôm qua đã có công điện gửi các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Khánh Hòa cùng các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão, trong đó hai cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơn gần nhất là Wipha đổ bộ đất liền Hưng Yên - Ninh Bình. Bão không mạnh nhưng đã gây mưa lớn, đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, làm hai người chết do lũ cuốn và sạt lở, 5 người bị thương. 687 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hơn 119.000 ha lúa, chủ yếu ở Ninh Bình bị ngập. Nhiều hộ dân ở vùng núi Nghệ An phải di tản trong đêm, nhà dân ngập cao cả mét.

Cách đây một tháng, cơ quan khí tượng dự báo đến tháng 10, Biển Đông sẽ xuất hiện khoảng 7 cơn, trong đó 3 cơn ảnh hưởng đến đất liền.

Gia Chính