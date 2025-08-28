Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung

Sau khi yếu đi vào đêm qua, sáng nay áp thấp nhiệt đới mạnh trở lại, dự báo ảnh hưởng miền Trung vào những ngày cuối tháng 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển đông bắc Biển Đông, mạnh cấp 6-7, sức gió tối đa 61 km/h, giật cấp 9 và đang theo hướng tây nam với tốc độ 15 km/h. Như vậy, sau khi giảm xuống cấp 6 vào đêm qua, sáng nay áp thấp nhiệt đới mạnh lên.

Dự báo với tốc độ 15-20 km/h, đến 7h ngày mai, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, mạnh cấp 7, giật cấp 9, theo hướng tây tây bắc.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Đến 7h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới giữ cấp 7, giật tăng hai cấp trên vùng biển Nghệ An - Đà Nẵng, sau đó đi vào đất liền.

Hiện áp thấp nhiệt đới còn ở xa, cơ quan khí tượng chưa dự báo tác động tới đất liền. Bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4 m. Tàu thuyền trong vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Ba ngày trước, bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13 khiến không chỉ Bắc Trung Bộ thiệt hại nặng nề mà Bắc Bộ cũng hứng chịu một đợt mưa lớn gây ngập úng, sạt lở ở nhiều nơi.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến 16h hôm qua, mưa bão đã khiến 5 người chết, ba người mất tích, 47 người bị thương. 32 ngôi nhà bị đổ sập, gần 31.100 nhà bị tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh với gần 25.000 nhà và gần 4.000 nhà ngập. 407 điểm trường, 48 cơ sở y tế, 72 trụ sở cơ quan, công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.

Khách sạn Công đoàn ở Hà Tĩnh bị tốc mái từ trưa 25/8. Ảnh: Nguyễn Đông

Bão cũng làm khoảng 95.000 ha lúa, chủ yếu ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, hơn 11.000 ha hoa màu, 9.700 ha cây ăn quả bị ngập, hư hại. Hơn 53.000 con gia súc, gia cầm, 4.000 ha thủy sản, 274 lồng bè bị ngập, cuốn trôi.

Cơ quan quản lý giao thông cũng đã ghi nhận 456 điểm sạt lở do bão ở các tỉnh Sơn La, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị và 13 cầu bị hư hỏng. Hệ thống điện ảnh hưởng nặng nề, lúc cao điểm nhất có tới 1,6 triệu khách hàng mất điện, đến tối qua giảm còn 700.000.

Gia Chính