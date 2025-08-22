Áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông

Vào Biển Đông vào đêm nay, áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão, di chuyển nhanh và ảnh hưởng Bắc Trung Bộ đầu tuần tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng 22/8, vùng áp thấp phía đông đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7h, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 và đang theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông và mạnh lên thành bão.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nói tại cuộc họp sáng 22/8. Ảnh: Gia Chính

"Khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển nhanh, khoảng 20 km/h. Ngày 24/8, khi đến quần đảo Hoàng Sa, bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi vào vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ", ông Khiêm nói và dự báo ngày 25/8 bão sẽ vào đất liền.

Chuyên gia này đánh giá với kịch bản hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực ven biển Nghệ An - Quảng Trị sẽ chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng hứng gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, khu vực Thanh Hóa - Huế sẽ có đợt mưa rất lớn với lượng phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 600 mm.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Mưa lớn khiến các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị. Các địa phương được khuyến cáo chủ động phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía bắc và giữa của Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) từ mai có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9. Từ 24/8, gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-14, sóng cao 4-7 m. Vùng biển Thanh Hóa - Đà Nẵng ngày 25/8 gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Ông Hoàng Đức Cường, Cục phó Khí tượng Thủy văn, cho rằng chu kỳ hình thành, phát triển, suy yếu của bão thường 7-8 ngày. Tuy nhiên, cơn bão sắp tới từ khi hình thành đến lúc vào đất liền chỉ có ba ngày nên sẽ trùng vào đúng giai đoạn phát triển mạnh nhất của bão.

"Các điều kiện về khí tượng cũng đang rất thuận lợi cho cơn bão phát triển mà không thấy dấu hiệu của yếu tố làm cho bão yếu đi", ông Cường nói và cảnh báo mưa trọng tâm sẽ là Thanh Hóa - Huế. Nếu chỉ cần lệch một chút phía xuống phía nam thì vùng ảnh hưởng sẽ là Quảng Nam, Đà Nẵng, lệch bắc một chút là Hà Nội, Hưng Yên.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường lưu ý về việc ứng phó bão. Ảnh: Gia Chính

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý áp thấp nhiệt đới sau đó là bão sẽ đi rất nhanh. "Cần chủ động di dời người dân tới nơi an toàn. Phòng trường hợp có thể bị chia cắt, các địa phương cần chuẩn bị lương thực, thực phẩm thiết yếu để dự trữ tại những nơi trọng tâm", ông Hiệp nói và lưu ý hoạt động du lịch trên biển trong hai ngày cuối tuần.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão, trong đó hai cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơn gần nhất là Wipha đổ bộ đất liền Hưng Yên - Ninh Bình. Bão không mạnh nhưng đã gây mưa lớn, đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, làm hai người chết do lũ cuốn và sạt lở, 5 người bị thương. 687 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hơn 119.000 ha lúa, chủ yếu ở Ninh Bình bị ngập. Nhiều hộ dân ở vùng núi Nghệ An phải di tản trong đêm, nhà dân ngập cao cả mét.

Gia Chính