Sáng 27/8, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hiện khả năng mạnh lên thành bão của xoáy thuận này chưa rõ ràng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h, áp thấp nhiệt đới mạnh 49 km/h, cấp 6, giật cấp 8 và đang theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15 km/h.

Đến 10h ngày mai, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 khi ở trên vùng biển cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông. Trong 48 giờ tới, nó tiếp tục hướng vào bờ biển miền Trung, nhưng dự báo chưa mạnh lên thành bão.

Hiện các đài khí tượng quốc tế chưa đưa ra nhận định về áp thấp nhiệt đới này.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Cách đây hai ngày, bãi Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13, hoành hành khoảng 10 tiếng. Bão kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, đới gió đông nam gây mưa lớn không chỉ cho Bắc Trung Bộ mà còn nhiều tỉnh thành Bắc Bộ như Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, Bắc Ninh.

Mưa lớn đã khiến nhiều sông ở hai khu vực này xuất hiện lũ. Lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đã đạt đỉnh vượt báo động ba 0,32 m vào lúc 1h hôm nay và đang xuống. Lũ sông Nhuệ và sông Đáy ở Hà Nội đã vượt báo động một.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng nay mưa bão Kajiki đã làm ba người chết, 5 người mất tích và 47 người bị thương. 17 nhà bị đổ sập, hơn 30.800 nhà tốc mái, gần 4.000 nhà ngập. 380 điểm trường, 44 cơ sở y tế, 72 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan bị hư hại.

92.200 ha lúa, 10.800 ha hoa màu, 9.700 ha cây ăn quả bị, thiệt hại. Gần 49.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. 160.000 cây gãy, gần 10.000 ha rừng, 9.400 ha cây công nghiệp bị gãy đổ. Gần 4.000 ha thủy sản, 95 lồng bè bị ngập, cuốn trôi.

Bão cũng khiến 102 tàu bị chìm, hư hỏng, làm sạt lở 2.200 m bờ sông, bờ bao, 5.145 m kênh mương; xảy ra ba sự cố lưới điện 500 KV, 4 sự cố lưới 220 KV, đã khắc phục xong sau bão. Hiện còn 753.500 khách hàng, chủ yếu ở Nghệ An với hơn 515.000 đang mất điện.

Gia Chính