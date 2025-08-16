Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, tuy nhiên cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h, áp thấp nhiệt đới mạnh 49 km/h, cấp 6, giật cấp 8 và đang theo hướng tây bắc với tốc độ 10 km/h.

Đến 19h ngày mai, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 khi cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía đông nam. Đến 19h ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới giảm còn cấp 6, giật cấp 8 trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ.

Các đài quốc tế hiện chưa đưa ra nhận định.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5 m.

Từ sáng ngày 18/8, vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hôm qua đề nghị các tỉnh ven biển Quảng Ninh - An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đồng thời yêu cầu các tỉnh thành thông báo đến tàu thuyền vùng nguy hiểm để chủ động vòng tránh cũng như sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão, trong đó hai cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơn gần nhất là Wipha đổ bộ đất liền Hưng Yên - Ninh Bình. Bão không mạnh nhưng đã gây mưa lớn, đặc biệt là hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Lượng mưa ba ngày, từ 19h ngày 20/7 đến 77h Ngày 22/7 ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) 487 mm, Mường Lống (Nghệ An) 390 mm, Phú Lễ (Ninh Bình) 338 mm, Đa Cốc (Hưng Yên) 205 mm.

Mưa lớn đã khiến hai người chết tại Nghệ An do lũ cuốn và sạt lở, 5 người bị thương. 687 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hơn 119.000 ha lúa, chủ yếu ở Ninh Bình bị ngập. Nhiều hộ dân ở vùng núi Nghệ An phải di tản trong đêm, nhà dân ngập cao cả mét.

Cách đây một tháng, cơ quan khí tượng dự báo đến tháng 10, Biển Đông sẽ xuất hiện khoảng 7 cơn, trong đó 3 cơn ảnh hưởng đến đất liền.

Gia Chính