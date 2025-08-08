Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

Sớm 8/8, vùng áp thấp ở phía đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất 49 km/h, dự báo suy yếu sau hai ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h, áp thấp nhiệt đới mạnh 49 km/h, cấp 6, giật cấp 8 ở trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Dự báo đến 7h ngày mai, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông bắc, cường độ cấp 6. Đến 7h ngày 10/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc Biển Đông mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Các đài quốc tế như Nhật Bản, Hong Kong chưa đưa ra dự báo về áp thấp nhiệt đới này.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông báo cho tàu thuyền về vùng nguy hiểm để vòng tránh và sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Nửa đầu năm 2025, thiên tai tại Việt Nam có xu hướng cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, có hai cơn áp thấp, ba cơn bão trên Biển Đông; 7 đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Có hai đợt lũ lớn sớm và bất thường; 14 đợt lũ quét, sạt lở đất đá tại 18 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên. Đến ngày 24/7, thiên tai đã làm 114 người chết, thiệt hại kinh tế 553 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định từ nay đến tháng 10 là cao điểm mưa bão, dự kiến còn khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tháng 11-12 có thể thêm 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn đổ bộ.

Gia Chính