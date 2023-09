Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

Chiều 24/9, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Từ chiều 25/9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và huyện đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, chiều 24/9. Ảnh: NCHMF

Ngoài ra, từ ngày 25 đến 27/9, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 350 mm mỗi đợt; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm mỗi đợt.

Chiều tối nay, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ra công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý, kiểm đếm phương tiện ra khơi, thông báo chủ tàu thuyền hướng đi của áp thấp nhiệt đới để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Khu vực đất liền Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của El Nino, Việt Nam năm nay được dự báo ít chịu ảnh hưởng của bão so với mọi năm. Từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 11/2023, Biển Đông có khả năng xuất hiện 5-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Gia Chính