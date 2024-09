Áp thấp nhiệt đới hình thành gần Biển Đông

Sáng 16/9, áp thấp nhiệt đới hình thành ở ngoài khơi đảo Luzon, dự kiến vào Biển Đông mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h áp thấp nhiệt đới ở phía đông đảo Luzon của Philippines, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 6-7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây với tốc độ 15 km/h.

Đến 10h ngày mai, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, tiếp tục theo hướng tây và tăng tốc độ lên 20 km/h, gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Đến 10h ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão ở khu vực cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km, sức gió mạnh nhất cấp 8 (74 km/h), giật cấp 10.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sáng 16/9. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng mai vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông mưa rào, giông mạnh, gió cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m.

Đài Nhật Bản dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão sau khi vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất có thể trên 72 km/h. Bão sẽ đi chếch lên phía bắc qua đảo Hải Nam và có thể vào vịnh Bắc Bộ.

Trước đó trưa 7/9, bão Yagi đổ bộ Quảng Ninh với sức gió mạnh nhất cấp 14, các nơi khác cấp 12-13, giật cấp 17. Yagi cũng hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Philippines, sau đó vào Biển Đông, mạnh lên thành siêu bão chỉ trong 48 giờ. Vượt qua eo biển bán đảo Lôi Châu và Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ, sức gió chỉ giảm 1-2 cấp.

Hoàn lưu sau bão Yagi kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ gây mưa lớn, lũ nhiều sông vượt kỷ lục tồn tại hơn 50 năm. Hơn 70.000 hộ dân ở Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội bị ngập. Hiện nhiều vùng trũng ven sông Hồng, Thái Bình, sông Bùi, sông Tích nước vẫn ngập đến nóc nhà, dự kiến duy trì 7-9 ngày nếu thời tiết không xấu đi.

Tác động sau bão Yagi đã gây thiệt hại lớn về người, đặc biệt do lũ quét, sạt lở đất. Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đến sáng 16/9 292 người chết, 39 người mất tích do bão lũ. Thiệt hại vật chất khoảng 40.000 tỷ đồng, khiến GDP năm nay thấp hơn 0,15% so với kịch bản trước đó, theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ đầu năm, Biển Đông đã có ba cơn bão. Cơ quan khí tượng dự báo mùa mưa bão năm nay có 9-11 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, dồn dập vào miền Trung từ nay đến tháng 11.

Gia Chính