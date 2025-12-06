Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông, cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế cùng nhận định ít có khả năng mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h hôm nay, áp thấp nhiệt đới ở vùng ven biển phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và đang theo hướng tây với tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo 13h ngày mai, áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines, giữ cường độ, đổi hướng tây tây nam với tốc độ 10-15 km/h. Đến 13h ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới ở phía đông của giữa Biển Đông, giữ cấp độ, hướng đi nhưng tốc độ tăng lên 15-20 km/h.

Đài Hong Kong hiện cho rằng áp thấp nhiệt đới khi đi đến giữa Biển Đông sẽ suy yếu và ít có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng 8/12, vùng biển phía đông của giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật 8, sóng biển cao 2-4 m. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có thể gặp giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp. Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn trên diện rộng, trong đó lượng mưa từ nam Quảng Trị đến bắc duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm; nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vẫn cao.

Hiện tượng ENSO (dao động khí hậu trên Thái Bình Dương) được dự báo tiếp tục nghiêng về pha La Nina (trạng thái làm tăng mưa và không khí lạnh) đến tháng 2/2026, sau đó trở lại bình thường từ tháng 3 đến tháng 5/2026.

Đến hết tháng 11, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến năm 2025 trở thành năm có nhiều xoáy thuận nhất kể từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Gần đây bão Koto dù suy yếu trên biển, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn và sạt lở đất tại Nam Trung Bộ.

Mùa bão năm nay ghi nhận nhiều diễn biến cực đoan như bão Wutip xuất hiện trong tháng 6 - lần đầu sau hơn 40 năm; bão Ragasa đạt cấp 17, giật trên cấp 17, mạnh nhất từ trước đến nay ở Biển Đông; hay áp thấp cuối tháng 11 bắt nguồn từ bão Senyar di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây Bắc Thái Bình Dương, điều chưa từng ghi nhận.

Năm 2025 cũng chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng, mực nước đỉnh lũ trên nhiều sông vượt mốc lịch sử tại Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và hạ lưu sông Cửu Long; hiếm năm nào xuất hiện lũ đặc biệt lớn cùng lúc ở 20 con sông.

Thiên tai từ đầu năm đến nay gây thiệt hại khoảng 100.000 tỷ đồng, khiến 409 người chết và mất tích.

Gia Chính