Áp thấp nhiệt đới đêm nay vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới được dự báo vào Biển Đông đêm nay, mạnh lên thành bão và hướng vào lục địa Trung Quốc, không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 17/9, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía tây bắc đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9, theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo, đêm nay áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và sau đó mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày mai, tâm bão trên vùng biển đông bắc Bắc Biển Đông, sức gió cấp 8, giật tăng hai cấp. Đến 19h ngày 19/9, bão trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định bão đạt cực đại 72 km/h, trong khi đài Hong Kong cho rằng trước khi vào bờ Quảng Đông bão có thể mạnh tới 105 km/h. Cả hai cơ quan khí tượng đều thống nhất bão sẽ đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu, thay vì đi dọc ven biển đến đảo Hải Nam như dự báo hôm qua.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển đông bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-4,5 m. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ gặp giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 7 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Trước đó, bão Nongfa ngày 30/8 đổ bộ các tỉnh Trung Bộ với cấp 8, khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 10 đến 12/2025, Biển Đông sẽ có số lượng bão, áp thấp nhiệt đới cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, trong đó gần 2 cơn đổ bộ).

Gia Chính