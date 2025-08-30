Áp thấp nhiệt đới bắt đầu gây mưa cho miền Trung

Dù cách đất liền khoảng 200-300 km, sáng nay áp thấp nhiệt đới bắt đầu gây gió cấp 6, mưa to cho Nghệ An - Quảng Trị, tổng lượng mưa hai ngày có thể lên 500 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h, áp thấp nhiệt đới cách Quảng Trị khoảng 320 km, cách Huế khoảng 220 km, dự báo mạnh lên thành bão trong sáng nay.

Với tốc độ 20 km/h, đến 13h hôm nay, bão trên vùng biển Quảng Trị - Huế, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, chếch hướng tây tây bắc. Bão sau đó đi vào đất liền Quảng Trị - Huế và suy yếu thành vùng áp thấp ở Trung Lào.

Đài khí tượng Nhật Bản, Hong Kong đều đánh giá áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão sẽ không tăng cường độ. Khoảng đêm nay, rạng sáng mai bão đổ bộ Quảng Trị - Huế.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NHCMF

Vùng ven biển tây bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) sẽ có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4,5 m. Vùng biển Thanh Hóa - Huế (gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4 m, vùng gần tâm bão cao 3-5m. Vùng ven biển các tỉnh Nghệ An - Huế nước dâng cao 0,2-0,4 m.

"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho phương tiện, công trình hoạt động", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trên đất liền từ sáng nay, ven biển Nghệ An - Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng ven biển Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, có thể xuất hiện mưa giông mạnh, lốc xoáy trước khi áp thấp nhiệt đới, bão ảnh hưởng trực tiếp.

Từ nay đến hết ngày mai, Thanh Hóa - Huế mưa 150-300 mm, cục bộ trên 500 mm; trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng 100-200 mm, có nơi trên 400 mm.

Từ đầu năm, Biển Đông ghi nhận 5 cơn bão. Hôm 26/8, bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13 khiến không chỉ Bắc Trung Bộ thiệt hại mà Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, cũng hứng chịu đợt mưa lớn gây ngập úng, sạt lở ở nhiều nơi.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến ngày 28/8, mưa bão đã khiến 6 người chết, hai người mất tích, 47 người bị thương. Gần 31.100 nhà bị tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh với gần 25.000 nhà và gần 4.000 nhà ngập. 407 điểm trường, 48 cơ sở y tế, 72 trụ sở cơ quan, công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.

Cơ quan quản lý giao thông cũng đã ghi nhận 456 điểm sạt lở do bão ở các tỉnh Sơn La, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị và 13 cầu bị hư hỏng. Hệ thống điện ảnh hưởng nặng nề, lúc cao điểm nhất có tới 1,6 triệu khách hàng mất điện.

Gia Chính