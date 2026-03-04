Áp lực với kho đạn của Mỹ trong xung đột Trung Đông

Không kích Iran đặt ra bài toán với kho đạn dược của Mỹ, khi cường độ tác chiến cao dần bào mòn lợi thế hậu cần và răn đe toàn cầu của nước này.

Tổng thống Donald Trump ngày 1/3 dự đoán chiến dịch của Mỹ và Iran kéo dài khoảng 4-5 tuần, bởi Iran là một quốc gia rộng lớn với tiềm lực quân sự mạnh. Ông khẳng định Washington và Tel Aviv "không có khó khăn" khi duy trì cuộc chiến, Lầu Năm Góc vẫn duy trì đủ lực lượng, tên lửa và bom cho nhiệm vụ.

"Chúng ta có lượng đạn dược khổng lồ. Các bạn biết đấy, chúng ta có đạn dược được cất giữ khắp nơi trên thế giới, ở nhiều quốc gia khác nhau", Tổng thống Trump nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra hoài nghi tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng, bởi chính Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cũng coi cạn kiệt kho đạn là một trong những rủi ro nếu Washington tấn công Tehran. Ông Caine được cho là đã đưa ra quan điểm này trong cuộc họp với Tổng thống Trump đầu tuần trước.

Tàu khu trục Mỹ USS Thomas Hudner phóng tên lửa Tomahawk vào mục tiêu ở Iran ngày 1/3. Ảnh: AFP

Bất chấp các lo ngại, Mỹ ngày 28/2 đã hiệp đồng với Israel không kích Iran, nhắm mục tiêu vào cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Iran lập tức mở chiến dịch đáp trả nhằm vào Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại nhiều nước Trung Đông.

Việc Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng khiến phản ứng của Tehran dữ dội hơn đáng kể so với cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025, đồng nghĩa Mỹ đang thực sự phải chạy đua phá hủy lực lượng tên lửa và UAV của Iran trước khi kho tên lửa đánh chặn cạn kiệt, theo các chuyên gia.

Hiện không rõ quy mô kho đạn của Mỹ, được Lầu Năm Góc gọi là "cơ số đạn dự trữ", bởi đây là thông tin tuyệt mật. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng năng lực phòng không của Mỹ đã bị bào mòn đáng kể sau hàng loạt cuộc đối đầu với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran tại Trung Đông.

Đó là lý do Mỹ cùng Israel đã nhắm cả vào các bệ phóng tên lửa, cơ sở UAV và căn cứ không quân của Iran ngay từ đầu chiến dịch, để làm suy yếu năng lực đáp trả, WSJ dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ năm 2022 ước tính Iran có ít nhất 3.000 tên lửa các loại. Sau cuộc chiến 12 ngày, giới chức Israel ước tính họ đã phá hủy được nửa số tên lửa trong kho dự trữ của Iran và ngăn Tehran sản xuất thêm 1.500 tên lửa. Sau cuộc xung đột này, Iran được cho là còn khoảng 1.500 tên lửa và 200 bệ phóng.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Quân Xã cho rằng nếu Mỹ khó có thể duy trì cường độ oanh kích cao như hiện nay trong thời gian dài và nhiều khả năng phải giảm nhịp độ tác chiến.

Ông Trương cho rằng năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ đã suy giảm, hạn chế khả năng nhanh chóng bổ sung đạn dược. Đồng thời, Washington vẫn phải duy trì dự trữ chiến lược cho các tình huống bất ngờ khác, nên không thể dồn toàn bộ kho vũ khí cho chiến dịch chống Iran.

Các chuyên gia quân sự Mỹ chung quan điểm. "Chúng ta đang sử dụng chúng với tốc độ nhanh hơn khả năng bổ sung", Kelly Grieco, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Stimson, nói.

Một tên lửa được khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự của lực lượng Iran tại eo biển Hormuz trong ảnh đăng ngày 17/2. Ảnh: AFP

Truyền thông quốc tế từng đặt dấu hỏi về quy mô dự trữ đạn dược của Mỹ, đặc biệt trong giai đoạn nước này viện trợ quân sự cho Ukraine trong xung đột với Nga.

Politico tháng 7/2025 đưa tin Lầu Năm Góc đã tạm dừng chuyển giao một số tên lửa phòng không và đạn dược chính xác cao cho Ukraine do lo ngại kho vũ khí của Mỹ đã xuống mức quá thấp. Quyết định này do Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby thúc đẩy sau một cuộc rà soát tổng thể các kho vũ khí.

Mỹ được cho là đang phải gấp rút bổ sung tên lửa đánh chặn của các hệ thống phòng không THAAD, MIM-104 Patriot và tên lửa Standard Missile-3 được triển khai để phòng thủ trước Iran. Patriot chủ yếu đánh chặn các mục tiêu tầm thấp, trong khi SM-3 có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo ngoài tầng khí quyển.

Trong cuộc xung đột 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Washington đã sử dụng khoảng 25% số tên lửa đánh chặn THAAD, với tốc độ vượt xa năng lực sản xuất. Theo Dự án Phòng thủ Tên lửa thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) trong năm 2025, Mỹ đã bắn tới 20% số tên lửa Standard Missile-3 (SM-3) có trong kho và từ 20% đến 50% số tên lửa THAAD.

Mỹ cũng đang tiêu hao đáng kể tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ biển, thường được gọi là TLAM, cùng các loại vũ khí phóng từ máy bay trong các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu Iran, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt loại khí tài này.

"Chính quyền ông Trump sử dụng TLAM với tần suất cao bất thường trong các chiến dịch trên toàn cầu, từ nhằm vào Iran, lực lượng Houthi ở Yemen cho tới mục tiêu IS ở Nigeria", Becca Wasser, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, nhận định.

Theo bà, loại vũ khí này đặc biệt phù hợp để tấn công các mục tiêu hạ tầng và sẽ có nhu cầu rất lớn trong thời gian đầu nếu Mỹ xảy ra xung đột với các kình địch. Để bù đắp thiếu hụt, Lầu Năm Góc sẽ phải tăng mạnh mua sắm và sản xuất vũ khí.

Tổ hợp phòng không THAAD được Mỹ bố trí ở Israel tháng 3/2019. Ảnh: AFP

Một yếu tố có thể giúp giảm bớt áp lực đạn dược với Mỹ là quân đội Israel có tham gia trực tiếp vào chiến dịch. Tuy nhiên, Israel cũng đối mặt với lo ngại về nguồn cung vũ khí, thiếu tên lửa phòng không Arrow-3, số lượng loại tên lửa đạn đạo thường dùng để phá hủy các bệ phóng tên lửa Iran cũng hạn chế.

Jonathan Conricus, chuyên gia tại tổ chức tư vấn Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD) có trụ sở tại Mỹ, cho biết quy mô các đợt phóng tên lửa của Iran chưa đến mức khiến ông thực sự lo ngại và cục diện xung đột sẽ phụ thuộc vào tương quan số lượng. Vấn đề then chốt lúc này là Mỹ và Israel có bao nhiêu tên lửa đánh chặn, so với số bệ phóng và nhịp độ khai hỏa mà Iran có thể duy trì. Nếu chiến sự kéo dài và nhu cầu đánh chặn gia tăng, Lầu Năm Góc sẽ phải cân nhắc có nên rút thêm vũ khí từ các kho dự trữ tại khu vực Thái Bình Dương hay không.

Cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu James Stavridis lưu ý Mỹ và Israel đã sử dụng hàng trăm vũ khí chính xác cao và nhấn mạnh đã đến lúc phải tập trung vào bài toán hậu cần.

"Kho dự trữ còn nhiều đến đâu? Trong chiến tranh, người quyết định thành bại cuối cùng chính là đội hậu cần", ông Stavridis viết trên X.

Như Tâm (Theo WSJ, Global Times, Fortune)