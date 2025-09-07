Áp lực khi mẹ chồng coi chị dâu là hình mẫu để đối chiếu tôi

Chị dâu khéo léo, nấu ăn ngon, ăn nói ngọt ngào nên được lòng bố mẹ chồng.

Tôi 31 tuổi, kết hôn được ba năm. Gia đình chồng có hai anh em trai, anh cả lấy vợ trước chúng tôi vài năm. Chị dâu khéo léo, nấu ăn ngon, ăn nói ngọt ngào nên được lòng bố mẹ chồng. Mẹ chồng thường nói: "Hôm trước chị dâu con làm mấy món ngon lắm, ăn vừa miệng cả nhà", hoặc "Chị dâu con vừa mới mua quà cho bố mẹ nhân dịp lễ". Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là lời kể bình thường. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mỗi lần tôi làm gì khác, mẹ lại nhắc đến chị dâu như một chuẩn mực để tôi soi vào.

Nhiều khi nghe xong, tôi chỉ cười trừ nhưng trong lòng buồn. Tôi biết mình không khéo bằng chị dâu, nhưng tôi cũng có công việc riêng, không thể toàn tâm cho bếp núc như chị. Tôi chưa bao giờ muốn biến chuyện này thành xung đột. Chị dâu cũng đối xử tốt với tôi, chưa từng khoe khoang hay so bì. Vấn đề là tôi thấy áp lực vì luôn bị đem ra so sánh, như thể mình chưa đủ tốt. Cứ mỗi lần nghe những lời so sánh ấy, tôi lại thấy một khoảng cách vô hình giữa mình và gia đình chồng.

Phương Thanh