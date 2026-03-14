Áp lực kép đối với doanh nghiệp chế biến, bao bì

Chí phí đầu vào tăng cùng với yêu cầu tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn xanh khắt khe tạo áp lực khiến doanh nghiệp phải chuyển đổi nhanh chóng, bài bản.

Chi phí tăng, tiêu chuẩn siết

Nhiều doanh nghiệp cho biết các yêu cầu về giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát vật liệu, khả năng tái chế và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đã trở thành tiêu chí bắt buộc trong hợp đồng. Để đáp ứng, các công ty phải nâng cấp dây chuyền, chuẩn hóa hệ thống QC/QA và tối ưu hiệu suất vận hành dựa trên dữ liệu từ giảm tiêu hao, giảm lỗi, đến quản trị tổng chi phí sở hữu (TCO).

Trong khi đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, mở ra cơ hội thị trường nhưng cũng kéo theo rào cản kỹ thuật dày đặc. Doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ chịu áp lực lớn nhất: phải giữ giá thành cạnh tranh trong khi đáp ứng yêu cầu khắt khe về vật liệu, tái chế, hồ sơ truy xuất và các đợt đánh giá.

Lễ khai mạc triển Lãm Propak Vietnam 2025. Ảnh: Propak

Ứng phó với tam giác ưu tiên

Để thích ứng bối cảnh trên, doanh nghiệp cần xác định rõ "tam giác ưu tiên", gồm: tuân thủ pháp lý và tiêu chuẩn thị trường; đảm bảo hiệu suất, năng suất, chất lượng, tiêu hao và ổn định vận hành; phát triển bền vững bằng cách tái chế, giảm phát thải và minh bạch dữ liệu.

Song song, đơn vị cần thiết lập hệ chỉ số quản trị như OEE, tỷ lệ lỗi, mức tiêu hao năng lượng/nước, tỷ lệ phế phẩm, TCO... để ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu thay vì trực giác.

Trước nhu cầu cần một mặt bằng đối chiếu giải pháp một cách trực quan và có hệ thống, ProPak Vietnam 2026 là triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ chế biến, xử lý và đóng gói tại Việt Nam, được tổ chức trở lại. Sự kiện quy tụ 450 đơn vị từ 32 quốc gia, kết hợp cùng DrinkTech Vietnam và Plastics & Rubber Vietnam, tạo hệ sinh thái xuyên suốt từ chế biến - bao bì - đồ uống đến vật liệu. Tại đây, doanh nghiệp có thể tìm giải pháp, so sánh hiệu suất và định hướng đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng xanh.

Kết nối và trao đổi trực tiếp cùng doanh nghiệp trong khuôn khổ hội thảo. Ảnh: Propak

Ngoài khu trưng bày và các diễn đàn chiến lược như Vietnam Packaging Forum, chuỗi hội thảo chuyên ngành tại ProPak Vietnam 2026 tập trung vào các chủ đề trọng yếu như bao bì bền vững, chuỗi cung ứng lạnh thông minh cho nông – thủy sản, bao bì mềm thế hệ mới và tối ưu trải nghiệm người dùng. Chuỗi sự kiện có sự đồng hành của các hiệp hội uy tín như Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), Hội KH&CN Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST), Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Viện Bao bì Úc (Australasian Institute of Packaging - AIP) và Hội Hợp tác các Phòng thí nghiệm TP HCM (VINATEST). Nội dung được xây dựng theo hướng thực tiễn, giúp doanh nghiệp nắm chắc luật - chuẩn hóa vận hành - đầu tư công nghệ phù hợp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu bền vững ngày càng khắt khe của thị trường.

(Nguồn: Propak)