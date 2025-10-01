Áp lực học, nhiều trẻ tiểu học Hàn Quốc phải uống thuốc trầm cảm

Cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trẻ em tại Hàn Quốc đang trở nên nghiêm trọng khi số học sinh tiểu học dùng thuốc chống trầm cảm tăng hơn gấp đôi chỉ trong ba năm do áp lực học hành.

Đầu năm ngoái, một học sinh lớp 6 tên A bắt đầu gặp khó khăn trong việc học tập, khó tập trung trên lớp và ngày càng cáu gắt với cha mẹ vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi gia đình lo lắng đưa em đến gặp bác sĩ, họ phát hiện con mình mắc chứng trầm cảm ở trẻ em.

"Chúng tôi cứ nghĩ con chỉ đang ở tuổi dậy thì sớm, vì cháu vẫn chơi đùa vui vẻ với bạn bè nên không ai nghi ngờ trầm cảm. Cuối cùng con lại phải dùng thuốc điều trị", cha mẹ của A chia sẻ.

Số học sinh tiểu học được kê đơn thuốc chống trầm cảm đã tăng hơn gấp đôi trong ba năm qua. Điều này gióng lên hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần của trẻ em. Theo số liệu từ Cơ quan Đánh giá và Thẩm định Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc, năm ngoái, số học sinh tiểu học (từ 7-12 tuổi) được kê đơn thuốc chống trầm cảm là trên 38.000 em, cao hơn gấp đôi so với con số gần 19.000 của năm 2021. Trong cùng giai đoạn, số học sinh cấp hai và cấp ba (từ 13-17 tuổi) cũng tăng khoảng 73% (từ gần 57.000 lên khoảng 99.000 em). Mặc dù tổng số học sinh ở bậc lớn cao hơn, mức độ gia tăng ở bậc tiểu học lại lớn hơn đáng kể.

Ảnh minh họa: iStock

Lý giải hiện tượng này, giáo sư Shin Eui-jin, khoa Tâm thần Trẻ em tại Bệnh viện Severance, cho biết: "Số trẻ mắc các chứng rối loạn cảm xúc đang tiếp tục gia tăng. Ngày nay, các em phải tiếp xúc với áp lực học tập quá sớm do bắt đầu giáo dục sớm hoặc học nâng cao từ lứa tuổi tiểu học, điều này có thể đã gây ra tác động".

Tổng số bệnh nhân dưới 17 tuổi được kê đơn các loại thuốc tâm thần gồm thuốc chống loạn thần, chống trầm cảm, giải lo âu và thuốc ngủ (thuốc an thần và gây ngủ), là gần 518.000 người vào năm ngoái, lần đầu tiên vượt mốc 500.000. Trong nhóm thanh thiếu niên, bệnh nhân nữ chiếm tỷ lệ đặc biệt cao. Số nữ sinh được kê đơn thuốc chống trầm cảm tăng 75%, từ gần 34.000 vào năm 2021 lên hơn 59.000 em năm 2024. Số đơn thuốc giải lo âu cũng đi theo xu hướng này khi tăng 23% trong cùng thời kỳ, từ gần 46.000 lên khoảng 57.000 đơn.

Trước thực trạng trên, nghị sĩ Seo Young-seok, thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc, kiêm thành viên Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội, kêu gọi Bộ Y tế và Phúc lợi rà soát toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, đồng thời xây dựng một chiến lược đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và cộng đồng để có thể can thiệp sớm và điều trị tâm lý cho các em.

Bình Minh (Theo Chosun)