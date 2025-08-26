Áp lực dùng AI 'mọi lúc mọi nơi' tại Google

Trong cuộc đua căng thẳng với các ông lớn công nghệ, Google gia tăng áp lực lên nhân viên, thúc giục họ sử dụng AI hàng ngày để tăng năng suất.

Hồi tháng 6, Phó chủ tịch kỹ thuật Google Megan Kacholia gửi email cho các kỹ sư phần mềm, đề nghị họ dùng AI để tăng hiệu suất lập trình. Trong email có kèm đường link tới một bộ hướng dẫn về AI, nêu rõ kỹ sư chỉ nên dùng mô hình nội bộ của Google. Người nào muốn trải nghiệm công cụ của bên thứ ba cho các nhiệm vụ ngoài lập trình phải được phê duyệt trước. Mã do AI tạo ra vẫn được xem là sản phẩm của nhân viên, miễn là tuân theo tiêu chuẩn chất lượng của Google. Ngoài ra, họ được khuyến khích dùng thử sản phẩm mới trong nội bộ trước khi tung ra thị trường.

CEO Google Sundar Pichai phát biểu trong hội nghị tháng 5/2024 tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Glenn Chapman

Kacholia không phải lãnh đạo duy nhất tại Google thúc giục nhân viên. Trong cuộc họp toàn công ty tháng 7, CEO Sundar Pichai nhấn mạnh: Nhân viên cần sử dụng AI để giúp Google dẫn đầu cuộc đua. Ông cho biết các công ty đối thủ sẽ tận dụng AI nên Google cũng cần làm vậy để cạnh tranh.

Cũng trong cuộc họp, Brian Saluzzo, đứng đầu nhóm phát triển nền tảng công nghệ cho các sản phẩm chủ lực của Google, nói đang xây dựng thêm công cụ cho kỹ sư phần mềm. "Chúng tôi cảm thấy sự cấp bách phải nhanh chóng đưa AI vào nhiều quy trình lập trình hơn để giải quyết những nhu cầu hàng đầu, nhằm đạt tốc độ nhanh hơn đáng kể", ông cho hay.

Theo Saluzzo, Google có một danh sách sản phẩm AI dành cho nhân viên để giúp làm việc nhanh hơn, cùng website nội bộ "AI Savvy Google" với các khóa học, bộ công cụ để khuyến khích nhân viên thử nghiệm phương pháp như vibe coding - lập trình kết hợp với AI.

Nhân viên trong bộ phận bán hàng và pháp lý cũng được quản lý yêu cầu đưa AI vào quy trình làm việc thông qua NotebookLM - công cụ AI tổng hợp thông tin từ nhiều tài liệu khác nhau. Một số được đào tạo để phát triển các phiên bản tùy chỉnh Gemini AI cho từng vị trí cụ thể.

YouTube, nền tảng video thuộc sở hữu của Google, thậm chí tổ chức "tuần lễ vibe coding" vào tháng 6 để chứng minh sự hữu ích của AI với kỹ sư phần mềm. Phó chủ tịch kỹ thuật YouTube Scott Silver trực tiếp triển khai chiến dịch này.

Một số nhân viên chia sẻ với Business Insider, quản lý yêu cầu họ trình bày cách sử dụng AI trong công việc hàng ngày. Một kỹ sư nói: "Có những người thực sự hào hứng, nhưng cũng có người miễn cưỡng làm theo vì không muốn tụt lại phía sau".

Trong mảng lập trình, Google đạt tiến bộ vượt bậc nhờ AI. Hồi tháng 6, gã khổng lồ công nghệ ước tính mức tăng năng suất từ AI trong đội ngũ kỹ sư là 10%. Trong cuộc họp tài chính quý I/2025 của Alphabet, Pichai cho biết hơn 30% code viết tại Google do AI tạo ra, tăng so với mức hơn 25% vào tháng 10 năm ngoái.

Logo Google tại sự kiện của hãng tại Việt Nam, tháng 7/2024. Ảnh: Lưu Quý

Theo Entrepreneur, AI cũng đang nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong lực lượng lao động tại nhiều công ty công nghệ. Marc Benioff, CEO của Salesforce, cho biết AI đang đảm nhiệm 30-50% công việc tại công ty, giúp giảm nhu cầu tuyển dụng và tăng năng suất.

Trong khi đó, Julia Liuson, Chủ tịch bộ phận phát triển tại Microsoft, nhận định: "AI hiện là một phần cơ bản trong cách chúng ta làm việc. Cũng giống như sự hợp tác, tư duy dựa trên dữ liệu và giao tiếp hiệu quả, việc sử dụng AI không còn là tùy chọn nữa mà là cốt lõi của mọi vai trò và mọi cấp bậc". CEO Microsoft Satya Nadella cho biết AI có thể tạo ra khoảng 20-30% code mới trong một số dự án.

Hồi giữa năm, CEO Amazon Andy Jassy gửi thông điệp thẳng thắn đến 350.000 nhân viên: đội ngũ sẽ bị cắt giảm số lượng trong tương lai gần vì AI giúp cải tiến hiệu suất. CEO Tobi Lutke của Shopify thậm chí nói nhân viên sử dụng AI là một "kỳ vọng cơ bản", và trước khi các nhóm yêu cầu bổ sung người, họ phải chứng minh nhiệm vụ không thể hoàn thành bằng AI.

Andrew Bosworth, Giám đốc công nghệ của Meta, cũng đồng tình với xu hướng ứng dụng AI. Tuần trước, ông cho biết những kỹ sư thành thạo công cụ AI đủ để không bị chúng thay thế sẽ được trả lương cao. CEO GitHub cũng cảnh báo lập trình viên cần ứng dụng AI hoặc "bỏ nghề".

Thu Thảo (Theo Business Insider, CNBC, India Today)