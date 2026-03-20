Áo VnExpress Marathon được sản xuất như thế nào?

Dựa trên kế hoạch sản xuất, vải sẽ được đưa đi "xả" (để vải nghỉ). Với các sản phẩm thông thường, vải được xả trong khoảng 24h. Riêng với áo dành cho runner VnExpress Marathon, khâu này mất 48 tiếng. Theo anh Nguyễn Xuân Quang - Chuyên viên phòng Kiểm soát Chất lượng nhà máy, bước này nhằm loại bỏ hoàn toàn sức co, giúp vải quay về trạng thái tự nhiên (độ thở của vải). Điều này đảm bảo trang phục mang lại cảm giác thoải mái nhất cho vận động viên khi tập luyện và thi đấu.
Toàn bộ dữ liệu từ phòng Lab sẽ được chuyển cho bộ phận kỹ thuật để điều chỉnh rập (mẫu thiết kế) sao cho phù hợp với độ co thực tế của từng lô vải, đảm bảo thông số kích thước chuẩn xác nhất cho sản phẩm cuối cùng.
Sau khi có thông số rập chuẩn, vải được chuyển cho tổ cắt. Quá trình sản xuất được thực hiện theo từng nhóm đơn đặt hàng riêng biệt.
Vải sau khi được cắt theo số đo từng kích cỡ, công nhân thực hiện khâu dập logo, size bằng máy chuyên dụng. Trong ảnh là áo finisher 21km của giải chạy đêm TP HCM.
Bên trong nhà máy sản xuất áo VM. Video: Văn Ngọc
Áo hoàn thiện tiếp tục quay lại phòng lab để kiểm tra độ co giãn trước và sau giặt.
Sau khi hoàn thiện phần may, sản phẩm tiếp tục được chuyển sang khâu kiểm tra chất lượng, Trong ảnh, công nhân đang đưa áo vào máy hút chỉ thừa.
Áo tiếp tục được đưa vào phòng hút ẩm để đảm bảo toàn bộ thành phẩm không bị nấm mốc. Nhiệt độ ở khu vực này luôn được duy trì ở mức 30-32 độ C, độ ẩm từ 40-50%
Áo sau đó được đưa vào máy dò kim, nhằm phát hiện kim loại lẫn trong áo gây nguy hiểm cho người mặc.
"Với máy này, những mảnh kim loại 0,8 mm vẫn được phát hiện ra", anh Quang cho biết.
Mẫu áo T-Shirt VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026.
Lan Anh
Ảnh: Tùng Đinh