Áo Vàng giải xe đạp xuyên Việt đổi chủ

Thừa Thiên - HuếCua-rơ đội An Giang Petr Rikunov lấy lại Áo Vàng sau chặng 11 giải đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM - HTV Cup - 2024 sáng 14/4.

Rikunov từng lập kỷ lục mặc Áo Vàng suốt 25 chặng của Cup Truyền hình 2023. Năm nay, anh cũng mặc Áo Vàng đến bốn chặng đầu, nhưng sau đó lần lượt để các cua-rơ của TP HCM - Igor Frolov và Timofei - soán vị trí. Tuy nhiên, với việc dần thu hẹp cách biệt thời gian và chỉ còn kém Timofei 0,8 giây trước chặng đua dài 42 km sáng nay quanh hai cầu Trường Tiền – Phú Xuân tại Thành phố Huế, Rikunov quyết tâm đoạt lại chiếc áo quen thuộc.

Rikunov (trái) cùng Timofei (áo vàng) và Martin Laas (áo trắng) trong màn nước rút về đích tại TP Huế sáng 14/4. Ảnh: Đức Đồng

Ngay sprint đầu tiên, Rikunov đã thắng để giành 3 giây thưởng, qua đó sớm lấy lại Áo Vàng. Dù vậy, ê-kíp An Giang còn muốn tạo dấu ấn hơn khi hợp lực để đưa Rikunov về rút thắng chặng. Nhưng toan tính này của đội đua miền Tây bất thành vì Martin Lass - tay đua người Estonia của Vĩnh Long bắt đầu vào phom với các pha nước rút thần tốc. Nhờ các đồng đội làm đầu kéo đưa về để tung nước rút, Laas vượt Rikunov để về đích trước và lần thứ tư nhất chặng tại HTV Cup 2024. Laas về đích khi đồng hồ điểm 54 phút 42 giây, đạt tốc độ trung bình 46,069 km/h.

Dù rất nỗ lực, Timofei chỉ về thứ ba và phải nhường lại Áo Vàng cho Rikunov. Đây là điều được dự đoán trước bởi Timofei vốn là tay đua địa hình, không mạnh về nước rút. Cua-rơ Nga cũng mới đến Việt Nam, chưa quen với cách đua và khí hậu. "Trong thời gian ở Nga, thời tiết lạnh giá nên tôi chỉ tập rulo trong nhà, do đó khi sang Việt Nam, tôi phải làm quen dần và sẽ cải thiện phong độ trong ít chặng tới", anh nói ở các chặng đầu.

Trong màn nước rút, ông hoàng nước rút Việt Nam, Lê Nguyệt Minh gặp sự cố không may. Khi còn cách đích gần 100m, cua-rơ của đội TP HCM này có vị trí tốt nhất, nhấn bàn đạp đầu tiên, nhưng ngay sau đó, xe bị tuột xích, nên Minh không thể rút. Theo các chuyên gia xe đạp, nếu không gặp sự cố, tay đua người Hóc Môn có thể về nhất hoặc nhì, vì anh đã vào vị trí thuận lợi nhất khi tung nước rút.

Ngoài danh hiệu Áo Vàng đổi chủ, Áo Xanh vẫn do Rikunov nắm giữ nhưng anh đang bị Lass thu hẹp khoảng cách xuống còn bốn điểm. Áo Cam vẫn của Nguyễn Tấn Hoài (An Giang) còn Áo Trắng đang thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Đội TP HCM Vinama vẫn nhất đồng đội, kế sau lần lượt là An Giang rồi Đồng Tháp.

Ngày mai 15/4, các cua-rơ sẽ thi đấu chặng 12 từ Huế vượt ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân để vào Đà Nẵng đường dài 113 km. Đây được xem là chặng bản lề để các đội cạnh tranh danh hiệu chung cuộc, vì các tay đua phải chinh phục "đệ nhất hùng quan" Hải Vân.

Lịch đấu Cup Truyền hình TP HCM 2024.

Đức Đồng