Đà NẵngVới chặng đua nhiều biến động, nhiều chiếc áo danh giá đã đổi chủ sau chặng 10 cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026.

Chặng sáng nay 13/4 từ Huế đi Đà Nẵng chỉ 113 km nhưng các tay đua phải chinh phục ba đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Ở hai ngọn đèo đầu - đường ngắn, chỉ tính loại ba, với số điểm thấp, các tay đua Việt Nam đều giành chiến thắng.

Đoàn đua chinh phục đèo Hải Vân ở chặng 10 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Huế đi Đà Nẵng, trưa 13/4. Ảnh: Huy Phạm

Nhưng đèo Hải Vân - với 12 km leo, cao 500m so với mực nước biển - là cuộc đua của các ngoại binh. Cách đỉnh đèo 6 km, cua-rơ người Rwanda của đội TP HCM Vinama Mugisha Moise nhấn bàn đạp bỏ đoàn đông ra đi. Những guồng chân mạnh mẽ với tốc độ leo đèo trung bình 30km/h giúp anh vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, do đoán sai thời điểm tấn công, ngoại binh đến từ châu Phi bắt đầu giảm nhịp, để rồi Pierantozzi Lucio (Đồng Nai) và Yarash Uladzislau (TP HCM New Group) đuổi kịp trong 1km cuối.

Ba tay đua hình thành một tốp chinh phục Hải Vân Quan. Và ở đỉnh đèo, tay đua người Italy Lucio rút thắng Moise để tạm giành Áo Đỏ cho Vua leo núi từ tay Đặng Thành Được của Hà Nội.

Sau khi đổ đèo, Moise không may bị ngã vào mương nước trong một khúc cua. Anh rơi lại phía sau và phải đổi xe với đồng đội Trần Thanh Điền để tiếp tục cuộc đua. Trong khi đó, chớp cơ hội đối phương gặp sự cố, Lucio, Yarash thay nhau đạp về đích trong quãng đường 30km.

Tại đích đến, Yarash rút thắng Lucio để thắng chặng. Cua-rơ 22 tuổi đến từ Belarus chưa có nhiều kinh nghiệm. Anh chủ yếu thi đấu ở một số giải trẻ và tour nhỏ ở châu Âu trước khi tham dự Cup Truyền hình.

Áo Vàng đổi chủ ở giải xe đạp xuyên Việt Màn nước rút về đích chặng 10.

Chiến thắng này cũng giúp Yarash giành Áo Vàng từ đồng hương Marchuk Dzianis, người về ba, chậm hơn hai phút. Dù mất Áo Vàng, Dzianis vẫn giữ được Áo Xanh cho Vua nước rút. Còn cua-rơ Quân khu 7 Phạm Lê Xuân Lộc về đích thứ năm, qua đó giành Áo Cam - cho Tay đua Việt Nam hay nhất - từ Nguyễn Văn Nhã (Đồng Nai). Áo Trắng cho tay đua trẻ cũng đổi chủ khi Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) lấy được từ Lâm Gia Hào (Đồng Tháp).

Dù cua-rơ chủ lực Moise bị sự cố, ê-kíp Vinama TP HCM vẫn có chặng đua xuất sắc để giành vị trí thứ nhất đồng đội tổng sắp từ Đồng Nai sau 10 chặng.

Yarash Uladzislau (TP HCM New Group) mừng chiến thắng chặng 10 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Huế đi Đà Nẵng, trưa 13/4. Ảnh: Huy Phạm

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng.

Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Giải năm nay có số lượng cua-rơ ngoại tăng kỷ lục với 13 tay đua đến từ các nền xe đạp hàng đầu như Nga, Italy, Thụy Sỹ, Belarus, Colombia, Rwanda... Tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng, trong đó Áo Vàng chung cuộc được 200 triệu, Áo Cam 100 triệu, vô địch đồng đội 100 triệu, Áo Xanh - vua nước rút 50 triệu, Áo Đỏ - vua leo núi 50 triệu đồng và Áo Trắng - tay đua trẻ 30 triệu.

Ngày mai 14/4, các tay đua tranh tài chặng 11 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 130 km.

Lộ trình Cup Truyền hình HTV 2026.* Bấm vào ảnh để xem to hơn.

Đức Đồng