Áo sơ mi năng động cho ngày hè

Cánh mày râu có thể chọn combo ba áo sơ mi nam sọc caro Model Fahion với mức giá 549.000 đồng, ưu đãi 13% so với giá gốc. Vẫn là dáng áo tay ngắn, cổ bẻ, phom rộng cơ bản, nam giới có thể phối tự do áo với nhiều kiểu quần dài, ngắn. Đường may tỉ mỉ, nút đính chắc chắn. Túi áo ngực được canh may đúng theo họa tiết caro, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm.